100.000ste bezoeker voor Fonk vzw

20 december 2018

17u05 0 Leuven Zopas mocht Fonk vzw de 100.000e filmbezoeker van dit jaar verwelkomen. Patrick Vangansewinkel was op weg naar een vertoning van ‘Beautiful Boy’ toen hij verrast werd door een delegatie van de Fonk-ploeg en de Leuvense schepen van Cultuur Denise Vandevoort (sp.a). Het was nota bene de allereerste keer dat Patrick naar Cinema ZED kwam in Leuven.

Fonk vzw werd opgericht in 1995 en groeide de afgelopen decennia uit tot één van de grootste filmverenigingen van het land. Fonk vzw baat bioscoop Cinema ZED uit maar organiseert ook bekende filmfestivals zoals DOCVILLE, Kortfilmfestival Leuven en Zomerfilms. Met Dalton Distributie is er ook intensieve filmdistributie en af ent oe maakt Fonk ook zelf films. Sinds januari 2017 is de vzw gehuisvest op de Vesaliussite in Leuven en na dat feestjaar blijkt ook 2018 een topjaar. De vzw mocht zopas de 100.000e filmbezoeker verwelkomen. Dat was Patrick Vangansewinkel die voor de eerste keer naar een film kwam kijken in Cinema ZED.

12 % groei

“De Cinema ZED-formule slaat aan”, zegt schepen Denise Vandevoort (sp.a). “De 100.000 bezoekers zijn een optelling van de bezoekcijfers van de verschillende projecten van Fonk vzw: de bioscoopzalen van Cinema ZED, het documentaire filmfestival DOCVILLE, Zomerfilms en Kortfilmfestival Leuven. Het is vooral Cinema ZED dat er flink op vooruit gaat in 2018. Dit jaar kregen de drie zalen van ZED samen tot nu toe ruim 88.000 bezoekers over de vloer. Daarmee is het veruit de best scorende arthouse cinema in Vlaanderen. De groei van de totale bezoekcijfers van Fonk vzw in 2018 bedraagt ongeveer 12% in vergelijking met 2017.”