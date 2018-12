10 maanden cel voor winkeldief KAR

17u49 1 Leuven Een 33-jarige Syriër is veroordeeld tot 10 maanden cel voor verschillende winkeldiefstallen.

Molar I. sloeg in 2017 zijn slag bij onder andere Kruidvat, Colruyt, Exotic World en Flying Tiger in Leuven. Hij had het gemunt op cosmetica, vuilniszakken en een tablethoes. Hij ging ook aan de haal met een fiets. De man daagde niet op in de rechtbank. “De verklaring van de verschillende winkelbedienden en de camerabeelden zijn voldoende als bewijs. De handelswijze van beklaagde geeft aan dat hij op volhardende manier uiting geeft aan het feit dat hij geen respect heeft voor de goederen van een ander”, aldus de rechter. Naast de celstraf moet de dertiger ook een boete van 800 euro.