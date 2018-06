10.760 euro voor school Ter Bank 12 juni 2018

Delhaize heeft samen met burgemeester Tobback een cheque van 10.760 euro overhandigd aan het Buitengewoon Onderwijs Ter Bank. In december 2016 begon de verkoop van de vijfde Selected by Delhaize for Leuven waarbij voor elke verkochte fles 1 euro naar het goede doel zou gaan. In totaal werden er bijna 11.000 flessen verkocht. "Dit bedrag helpt ons zeker om het sportterrein voor onze doelgroep aan te leggen", zegt Damiaan Ovaere, administratief directeur Buitengewoon Onderwijs Ter Bank.





(BMK)