10.332 bezoekers voor expo ‘HERLEVEN. Leuven na 1918’ Bart Mertens

16 november 2018

18u30 0 Leuven De stad Leuven blikt tevreden terug op stadsproject ‘HERLEVEN. Leuven na 1918’ . De expo sloot op 11 november de deuren en wist 10.332 mensen te boeien.

‘HERLEVEN. Leuven na 1918’ bracht het verhaal van de naoorlogse Leuvenaar aan de Leuvenaar van vandaag. Uniek was dat de wederopbouw en het herstel van het dagelijkse leven in de jaren 20 vanuit een menselijk perspectief verteld en in beeld gebracht werd. Hoogtepunten waren het imposante schadeplan, de maquettes en de touch-databank waar bezoekers via een groot stratenplan van Leuven de wederopbouwpanden en -plannen konden bekijken. Ook de andere expo’s in het kader van de herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog trokken veel kijklustigen. ’De Duitse Negatieven van Leuven’ en ‘Aan de Bevolking: Oorlogsaffiches van Leuven 1914-1918’ konden samen op 25.000 kijklustigen rekenen.

Speciale sticker

“Het stadsproject ‘HERLEVEN. Leuven na 1918’ wilde de aandacht vestigen op het bijzondere wederopbouwverhaal van de stad en de veerkracht van haar inwoners”, zegt coördinator Lesja Vandensande. “Her en der in de stad verschenen verschillende kleine weetjes over de wederopbouw. Ook kregen alle wederopbouwpanden, zo’n 750 in totaal, op één nacht tijd een tag met oranje kalkverf. Vorige week kregen bewoners van deze panden ook een speciale sticker om op de ruit te kleven. Zo blijft de herinnering en het bewustzijn nog wat langer nazinderen.”