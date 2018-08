1 miljoen bezoekers in 30 jaar MUZIKAAL DESSERT OP HAPJE-TAPJE MET RAYMOND VAN HET GROENEWOUD BART MERTENS

04 augustus 2018

02u33 0 Leuven Culinair event Hapje-Tapje in Leuven is zondag toe aan de 30ste editie. Nieuw dit jaar is het alweer uitgebreide culinaire parcours in hartje Leuven. Om de feesteditie extra in de verf te zetten, is er op de Oude Markt na de Barmannenrace nog een muzikaal dessert met een optreden van Raymond van het Groenewoud.

Het grootste culinaire ééndagsevent van het land...zo wordt Hapje-Tapje in Leuven met recht en rede omschreven door de mensen die 30 jaar geleden aan de wieg stonden van het evenement dat jaar na jaar recordcijfers laat optekenen. Dat maakt van Hapje-Tapje meteen ook het oudste culinaire festival van België. "We zijn terecht fier op onze mooie evolutie door de jaren heen", zegt Rikky Evers. "Ik weet nog goed dat de allereerste editie af te rekenen kreeg met regen maar toch waren de standen uitverkocht. Toen wisten we dat het concept goed zat en de geschiedenis heeft ons vermoeden meer dan bevestigd. Op 30 jaar tijd kwamen er meer dan meer dan één miljoen mensen genieten op Hapje-Tapje en dat is nog een voorzichtige schatting. Mooi toch, en vooral lekker."





Ook nu zondag worden er meer dan 60.000 bezoekers verwacht in de Leuvense binnenstad voor de feesteditie. Schepen van Feestelijkheden Dirk Vansina (CD&V) is blij dat hij twee nieuwigheden mag aankondigen. "Hapje Tapje is ondertussen een traditie geworden maar vernieuwen staat ook in het woordenboek van de organisatie. Dit jaar kunnen we opnieuw twee nieuwigheden aankondigen: het parcours breidt uit én we trekken de ecologische kaart." Twee jaar geleden werd de beneden-Tiensestraat al aan het parcours toegevoegd. Dit jaar komen het De Layensplein en Margarethaplein er ook nog bij. "Daarmee krijgen zo'n 15 extra zaken een plaats want er is veel belangstelling van nieuwe zaken om te mogen deelnemen aan Hapje-Tapje", aldus Dirk Vansina.





Bio-afbreekbaar

"Met het uitbreiden van het culinaire parcours willen we niet alleen meer horecazaken een forum geven, maar we hopen hiermee ook het comfort van de bezoeker te verbeteren. Dit jaar kregen we alle deelnemende zaken eveneens op één lijn om bio-afbreekbare borden en bestek te gebruiken."





Conclusie: er wacht de bezoekers van de 30ste editie van Hapje-Tapje nu zondag een culinaire hoogdag. Een muzikaal dessert mag niet ontbreken op het menu en dat is dit jaar niemand minder dan Raymond van het Groenewoud die zal optreden op de Oude Markt. Voor zover de tropische temperaturen de bezoekers nog niet hebben opgewarmd zal kleinkunstgroep Stadswacht uit Leuven dat doen op het plein waar je uitgebreid kan genieten van De Lekkerste Toog met tal van speciale bieren.





