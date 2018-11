1 handelspand op 7 staat leeg Middenstand in Bondgenotenlaan slachtoffer van hoge prijzen Bart Mertens

19u30 0 Leuven In de Bondgenotenlaan staan momenteel 20 handelspanden leeg. Dat betekent concreet dat er in 1 winkel op 7 in de bekende winkelstraat geen activiteit is en dat is uiteraard geen goed nieuws voor de Leuvense middenstand. “En dan moet Delvaux nog sluiten. Zelfs de ketens vinden moeilijk een geschikt en betaalbaar pand”, zegt Luc Caubergh van Liefst Leuven.

Leuven staat op de kaart als shoppingstad -dat bewijst event Leuven by Night vrijdagavond eens te meer- maar dat wil niet zeggen dat de universiteitsstad ontsnapt aan de ‘valkuilen’ van de moderne tijd. De toegenomen e-commerce en de hoge huurprijzen voor handelspanden maken het voor de Leuvense middenstand lang niet evident om het hoofd boven water te houden. Momenteel is nog geen sprake van een drama maar een leegstand van 1 op 7 handelspanden in winkelstraat Bondgenotenlaan is toch een teken aan de wand. Dat vindt ook handelaarsorganisatie Liefst Leuven. Luc Caubergh van Liefst Leuven: “Momenteel staan er 20 handelspanden leeg in de Bondgenotenlaan. Dat is 1 op 7. En Delvaux moet dan nog de deuren sluiten…” Ook collega-handelaar Erik Meulemans meent dat er actie moet worden ondernomen om de Leuvense middenstand op de kaart te houden. “Het is geen vijf voor twaalf maar tien na twaalf. Binnen enkele jaren vinden we wellicht enkel nog in centrumsteden handelaars en Leuven heeft wat dat betreft goede troeven als iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt in de komende legislatuur. De handelaars zelf in de eerste plaats maar ook het stadsbestuur en de eigenaars van de handelspanden.”

Problemen signaleren is één zaak, oplossingen aanreiken een andere. Liefst Leuven komt zelf met enkele voorstellen. “Ik denk onder meer aan slimme vuilnisbakken en aan propere straten die elke ochtend worden geborsteld”, zegt Luc Caubergh. “Verder zouden die lelijke elektriciteitskasten –vaak vol met graffiti- uit het straatbeeld moeten verdwijnen. Dat kan allemaal ondergronds worden geregeld. Het lijken kleine maatregelen maar het aanzicht van een propere winkelstraat maakt een wereld van verschil voor de shoppers.”

Erik Meulemans wil dan weer dat klanten van buiten Leuven naar de parkings worden geleid via een slimme elektronische borden. “We mogen niet vergeten dat slechts 10 tot 30 % van de consumenten afkomstig is uit Groot Leuven”, klinkt het. Liefst Leuven wijst er ook op dat de stad de sleutel in handen heeft om de handel te stimuleren. “We stellen vast dat zelfs ketens moeilijk een geschikt en betaalbaar pand vinden”, aldus Caubergh. “De bouwvergunningen zijn vaak te streng. Het pand waar vroeger Mexx zat, heeft bijvoorbeeld te kleine etalages.”

Toekomstig burgemeester Mohamed Ridouani wil alvast alle voorstellen van de handelaars in overweging nemen. “De handel is voor mij een partner en geen vijand”, aldus de opvolger van Louis Tobback. “Ik doe geen grote beloftes maar ik geef wel mee dat we ambitieus zijn met het nieuwe bestuur, ook voor de Leuvense middenstand. We gaan investeren in samenspraak met de handel en zeker niet acherover leunen. We willen iedereen meenemen in dat verhaal: het bestuur, de eigenaars van panden en uiteraard de handelaars zelf.”