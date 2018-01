1.579 euro boetes geïnd tijdens verkeerscontrole 02u28 0

De verkeersdienst van de Leuvense politie hield dinsdag een controle zwaar vervoer op de terreinen van De Lijn langsheen de Vuurkruisenlaan. Dit gebeurde in samenwerking met het mobiele keuringsstation van Goca, de overkoepelende instantie van de keuringsstations. Er werden in totaal 9 voertuigen aan een grondige controle onderworpen. Volgende inbreuken werden vastgesteld: 2 inbreuken op de rij- en rusttijden, 1 voertuig was 25% overladen en 1 voertuig heeft de doorlopende witte lijn overschreden. In totaal werd voor 1579 euro aan boetes geïnd. (ADPW)