1,5 miljoen euro steun voor zorg 03 september 2018

02u36 0 Leuven Vlabinvest geeft 1.510.000 euro aan 26 Vlaams-Brabantse zorgorganisaties die investeren in infrastructuurwerken. Met die subsidies wil Vlabinvest de historische achterstand van zorgvoorzieningen in de provincie Vlaams-Brabant wegwerken.

"Twee keer per jaar kunnen voorzieningen voor personen met een handicap, kinderopvang, jongerenwelzijn, algemeen welzijnswerk, dagopvang ouderenzorg, kortverblijf, lokale dienstencentra, thuiszorg, wijkgezondheids- en centra voor geestelijke gezondheidszorg een ondersteuningsaanvraag indienen. De subsidies kunnen gebruikt worden voor de aankoop van gronden en gebouwen, nieuwbouw of uitbreidingen van gebouwen of voor renovaties", klinkt het. Meer concreet gaat er 833.743,52 euro naar initiatieven voor kinderopvang en 447.199,10 euro naar de sector voor personen met een beperking. Ouderenzorg is goed voor een bedrag van 187.125,83 euro terwijl de sector voor jongerenwelzijn 41.333,13 euro krijgt van Vlabinvest. (BMK)