1,3 miljoen euro voor Handbooghof Subsidies van Geert Bourgeois (N-VA) voor dringende restauratie Bart Mertens

19 november 2018

14u45 0 Leuven Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois (N-VA) maakt 1.359.625,81 euro vrij voor de restauratie van het Handbooghof. De eerste stadsomwalling van Leuven uit de 12e eeuw is dringend want een deel van de muur is al ingestort en grote delen van de omwalling vielen al naar beneden. “De eerder uitgevoerde stabiliteitswerken moeten zo snel mogelijk duurzaam worden verstevigd”, zegt minister Geert Bourgeois.

Geert Bourgeois (N-VA), Vlaams minister-president en Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, maakt werk van de restauratie van Handbooghof in Leuven. Meer concreet reserveert de minister een restauratiepremie van 1.359.625,81 euro voor de dringende werkzaamheden aan de eerste stadsomwalling die dateert uit de 12e eeuw. Het geld komt geen minuut te vroeg want Handbooghof is aangetast door de tand des tijds. Zo stortte een deel van de muur al in en kwamen grote delen van de omwalling naar beneden.

Door erosie komt de muur scheef te staan in Handbooghof Geert Bourgeois, Vlaams minister van Onroerend Erfgoed

“De restauratie van Handbooghof is inderdaad dringend”, zegt minister Geert Bourgeois. “De stenen hebben last van erosie doordat de voegen uitvallen. Zo komt de muur scheef te staan. In 2009 en 2011 werden al dringende stabiliteitswerken uitgevoerd maar deze moeten zo snel mogelijk duurzaam verstevigd worden. Dit kan gebeuren met de toegekende restauratiepremie. Eerst wordt de muur goed gestut zodat de werken van start kunnen gaan. De muur zal vervolgens gedeeltelijk gedemonteerd worden om ter plaatse geconsolideerd te worden. Daarna kunnen de herstellingswerkzaamheden echt beginnen”, aldus de minister-president.

31 waltorens

De stad Leuven is tevreden dat Geert Bourgeois geld heeft vrijgemaakt voor de restauratie van Handbooghof. “Het Handbooghof is het gedeelte van de middeleeuwse eerste stadsomwalling van Leuven tussen de Brusselsestraat en de Koning Albertlaan”, zegt schepen van Erfgoed Dirk Vansina (CD&V). “Het is een cirkelvormige muurgordel met de Sint-Pieterskerk als middelpunt. In de twaalfde eeuw was de omwalling ongeveer 2.700 meter lang. Eénendertig waltorens zorgden voor een bijkomende verdediging en via elf stenen poorten kon je de stad bereiken. Vanaf 1360 werd een nieuw verdedigingssysteem gebruikt en werd de oudere stadsomwalling hier en daar gesloopt. De torens en muurnissen werden aan inwoners verhuurd als bergplaats. De omwallingsmuren werden als tuin- of scheidingsmuur gebruikt zodat veel delen bewaard zijn gebleven.” Sinds 1945 is Handbooghof beschermd als landschap. Het muurstuk is ongeveer zeventig meter lang en heeft drieëntwintig dichtgemetselde funderingsbogen. Een gedeelte ervan is de fundering van de vroegere mouterij ‘De Hopbloem’.