1.001 nachten tegen borstkanker 03 juli 2018

Zonta Leuven , een jonge service club organiseerde onlangs een groots opgezet galadiner, getiteld '1001 nachten' . Het evenement was al weken op voorhand volledig uitverkocht. Het benefiet in bohemienstijl zette dan ook de schouders onder een ziekte waarmee velen van ons vroeg of laat geconfronteerd worden: borstkanker. De fantastische opbrengst van 50.000 euro ging naar het Myny Vanderpoorten-fonds, dat fundamenteel onderzoek onder leiding van professor Caroline Weltens naar de ziekte stimuleert. "De galabezoekers genoten niet alleen van een heerlijk driegangendiner met aangepaste wijnen, maar ook van een live-band en afsluitende dj", aldus de organisatoren. "We eindigden de avond in schoonheid", aldus Véronique Lefever, voorzitter van Zonta Leuven.





(SVDL)