"Zorg alsjeblief voor je dronken vrienden" BRANDWEER MOET STEEDS VAKER ACHTERGELATEN FEESTVIERDERS OPPIKKEN ANDREAS DE PRYCKER

24 februari 2018

02u45 0 Leuven Stomdronken feestvierders worden steeds vaker achtergelaten op straat en ook het aantal verdwaalde fuifgangers neemt almaar toe. Waar de brandweer in 2016 nog 272 dronkaards mee moest nemen in de ambulance, steeg dat cijfer vorig jaar naar 355. Er wordt dan ook stevig aan de alarmbel getrokken.

Om de problematiek extra in de verf te zetten, kreeg de Leuvense brandweer donderdagavond versterking van enkele leergierige 'assistenten'. Dat waren schepen voor Studentenzaken Bieke Verlinden, vicerector studentenbeleid Chantal Van Audenhove, directeur studentenbeleid UCLL Francis Loyens en LOKO-voorzitter Pieterjan Vaneerdewegh. Zij gingen mee op pad tijdens interventies rond overmatig alcoholgebruik.





En het is een problematiek die aandacht nodig heeft, zo blijkt al snel. Want u mag dan wel denken dat de brandweer doorgaans voor een vuurzee of overstroming moet uitrukken, maar overmatig alcoholgebruik blijkt steeds vaker in het lijstje op te duiken. En dan gaat het doorgaans om verdwaalde feestvierders die enkele glaasjes te veel op hebben. Ze vinden hun slaapplaats niet meer terug, hun vrienden zijn al lang naar huis, en ze belanden op straat - en in de problemen. Dat was overigens donderdagnacht niet anders. "Vijf dronken personen mochten een nachtje in de politiecel doorbrengen", aldus Marc Vranckx, woordvoerder van de Leuvense politie. "Een 22-jarige jongedame werd rechtstreeks overgebracht naar het ziekenhuis nadat ze slapend op straat aangetroffen werd." Een uitzondering is het allerminst. Enkele weken geleden werd een student uit Bierbeek nog aangetroffen in een veranda in Kessel-Lo, na een stevig nachtje uit. Het aantal studenten dat dagelijks in dronken toestand op straat aangetroffen wordt? Meerdere.





Oogje in het zeil

De Leuvense brandweer maakt zich zorgen. "We hebben de laatste jaren heel wat interventies voor overmatig drankgebruik gehad", zegt postcommandant Bart Gijzen. "Dat het tot een interventie komt, is ook niet alleen het gevolg van alcoholgebruik. Mensen worden ook steeds vaker ladderzat achtergelaten op straat. We hebben de indruk dat vrienden vroeger beter voor elkaar zorgden." Vicerector Chantal Van Audenhove pikt in: "Met deze actie willen we studenten dan ook oproepen om een oogje in het zeil te houden. Is één van je vrienden stevig boven zijn of haar theewater? Zorg dan dat die veilig thuisgeraakt"





Begin 2016 werd de Leuvense preventiedienst versterkt met een extra medewerker voor de drugs- en alcoholpreventie. Daardoor kunnen jaarlijks meer dan duizend jongeren en studenten bereikt worden. Naast vormingspakketten op maat worden jongeren ook in hun vrije tijd aangesproken. Hierbij wordt ingezet op 'peer-to-peer-education', met jeugdadviseurs van het Jongeren Advies Centrum Oost-Brabant die ingezet worden tijdens events.