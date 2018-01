"Zo wil je het nieuwe jaar niet beginnen" DIEVEN SLAAN HUN SLAG BIJ BUURVROUWEN HILDE EN MARISKA ANDREAS DE PRYCKER

02u37 0 Foto Vertommen Buurvrouwen Mariska Wouters en Hilde Van Deun kregen allebei inbrekers over de vloer terwijl ze samen waren gaan vieren. Leuven Buurvrouwen Mariska Wouters en Hilde Van Deun stelden op nieuwjaarsdag vast dat er rond middernacht bij hen op de Aarschotsesteenweg in Wilsele was ingebroken. "Een nachtmerrie om zo het nieuwe jaar in te gaan", klinkt het. De schrik zit er flink in bij beide buren. Mariska is bang als ze alleen thuis zit, en Hilde woont zelfs eventjes niet meer thuis. Voor haar is het al de tweede inbraak in twee jaar tijd.

Wat een onvergetelijke nieuwjaar moest worden, draaide voor buurvrouwen en goede vriendinnen Mariska en Hilde helemaal anders uit. Oudejaarsavond was nochtans goed begonnen. "Het was een gezellige avond: er waren vrienden naar ons huis gekomen om te gourmetten. Daarna, zo rond 23.30 uur, zijn wij naar Diest vertrokken. Daar hebben we het feest verdergezet", vertelt Mariska. Pas toen buurvrouw Hilde thuiskwam, werd er duidelijk wat er was gebeurd.





1.700 euro cash foetsie

"Ik kwam tegen 4 uur 's nachts thuis en merkte onmiddellijk dat er iets niet klopte. Mijn kasten en schuifdeuren stonden open en er was vanalles gestolen. Ze hebben onder meer juwelen, parfum en een iPad meegenomen. Die iPad heb ik vrijwel onmiddellijk laten blokkeren. Toen de politie langskwam om vaststellingen te doen, merkten zij dat er ook bij Mariska was ingebroken. Dus heb ik haar het nieuws maar gemeld", vertelt Hilde. "Bij mij hebben ze 1.700 euro cash meegenomen. Ik heb eigenlijk nooit geld in huis, maar het toeval wil dat ik net mijn loon van mijn wafelkraan van Gaufry's op de kerstmarkt had gekregen. Cash. Daarnaast had ik ook kaarten voor een feestje voorgeschoten en hadden mijn vrienden mij geld gegeven voor het etentje op oudjaar. Dus plotseling had ik 1.700 euro cash in huis. Allemaal foetsie natuurlijk! Daarnaast namen ze dure zonnebrillen, gsm's, juwelen, verzorgingsproducten en zelfs schoenen mee. Maar dat is het ergste niet. Ik had het veel erger gevonden als mijn hond, die te braaf was voor de inbrekers, iets was overkomen. Alleen is het idee dat er onbekenden je huis zijn binnengedrongen, maar een raar gegeven. Ik ben blij als ik niet thuis moet zitten op dit moment', vertelt Mariska. Buurvrouw Hilde is er erger aan toe. "Aangezien dit al de tweede keer is in twee jaar tijd, ben ik echt niet meer op mijn gemak. Ik ga eventjes elders slapen, want dit bezorgt mij te veel stress. Stel je voor dat ik was thuisgeweest... Wat was er dan gebeurd?", vraagt ze zich af.





Oostblok

De inbrekers konden tussen 23.30 en 01.30 uur beide woningen betreden. "Daarna zijn ze in een leegstaand huis in de Aambeeldstraat geweest, maar daar konden ze niets meenemen. Erna zouden ze een paar straten verder aan een huis hebben aangebeld omstreeks 2.10 uur. Toen daar het licht aanging en dus bleek dat de bewoners thuiswaren, zijn ze gaan lopen. Een rondvraag in de buurt heeft mij geleerd dat het om drie of meer mannen uit het Oostblok zou gaan", meent Mariska. De kranige buurvrouwen willen maar al te graag dat de dieven tegen de lamp lopen. Daarom vraagt Mariska ook om haar via Facebook te contacteren (op Mariska Wouters, red.) als er mensen meer informatie hebben. "Zo krijgen die schurken hopelijk toch nog hun verdiende loon. Want zo wil je het nieuwe jaar niet beginnen", klinkt het bij Hilde en Mariska.