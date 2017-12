"Zo kreeg kleine Leo tóch nog zijn kerstcadeautjes" LEUVENSE HELD REDT KERSTMIS VAN JONG GEZINNETJE ANDREAS DE PRYCKER

02u30 3 Baert Marc Kenneth Bauters (31) en zijn vriendin Jelke (26) zijn dolgelukkig dat Marc Van Olmen (46) de cadeautjes van de kleine Leo (6 weken) teruggevonden heeft in het centrum van Leuven. Leuven Een waar kerstsprookje heeft zich afgelopen weekend ontplooid. Een koppel uit Gent ging zaterdagavond op restaurant in Leuven met familie om hun zes weken oude baby te tonen en kreeg een zak vol handgemaakte cadeautjes voor de kleine Leo. Alleen vergaten ze de zak in de auto te leggen. Pas thuis in Gent ontdekten ze hun vergetelheid. Dankzij een oproep op Facebook en een Leuvense held kende het verhaal toch nog een happy end...

Kenneth Bauters (31), zijn vriendin Jelke (26) en hun kindje Leo (6 weken) waren zaterdag uitgenodigd voor een etentje op restaurant. "Wij wonen in Gent en waren uitgenodigd door mijn schoonfamilie", vertelt kersvers vader Kenneth. "Dit gebeurde voor de 50ste verjaardag van een nonkel die in Spanje woont en we dus niet vaak zien. De moeder van zijn Spaanse vrouw borduurde allemaal handgemaakte spulletjes met de naam van Leo erop. Een handdoek, een lakentje, een slabbetje, noem maar op. Ze haakte ook kousjes, een vestje en een mutsje. Er was dus enorm veel tijd in gekropen."





Zakje totaal vergeten

Het was de eerste grote uitstap met Leo richting Leuven. "Toen we vertrokken kwam pas onze onervarenheid naar boven. De baby zat in de auto, begon over te geven en te wenen. Mijn vriendin ontfermde zich over hem en zette de pakjes op de stoep op de Leuvense Vismarkt. Ik zei dat ik alles zou verzamelen en in de koffer zou zetten. Maar door mijn gehaast ben ik die cadeautjes totaal vergeten", geeft Kenneth toe.





Pas toen het koppel aankwam in Gent, beseften ze wat ze vergeten waren. "Toen ik de auto had uitgeladen, vroeg ik aan mijn vriendin waar de zak met cadeautjes heen was. Door de blik die volgde was mij snel duidelijk dat ik een grove fout had begaan. Tevergeefs hebben we nog wat gezocht, maar we wisten allebei hoe laat het was. We vonden het heel erg spijtig en voelden ons enorm schuldig gezien er zo veel tijd en liefde in die cadeautjes was gestoken. Terugrijden was geen optie door ons slaapgebrek, dus hebben we gezocht naar een Facebookgroep in Leuven", vertelt Kenneth.





Die groep werd 'Durf te vragen Leuven'. Vrijwel onmiddellijk regende het reacties. Uiteindelijk was het Marc Van Olmen (46) die de held van de dag werd. "Ik was samen met mijn vriendin op café geweest en was toen ik eenmaal thuis was nog even op Facebook aan het rondneuzen. Toen ik dat bericht zag, zo rond 2.30 uur, ben ik onmiddellijk gaan kijken. Na even zoeken, vond ik de zak die zij vergeten waren. Ik heb Kenneth gecontacteerd en de rest is geschiedenis", zegt Marc.





Doopsuiker als bedanking

Hij en zijn vriendin en Kenneth, Jelke en Leo spraken gistermiddag af in Café Mezzanine in Leuven. Om Marc te bedanken, hadden Kenneth en Jelke een attentie meegenomen. "Een geboortekaartje, een kerstkaartje, een fles champagne en doopsuiker van Leo. Dat is het minste wat we kunnen doen voor Marc. Wij hadden nooit verwacht dat met een bericht te plaatsen in het midden van de nacht, we zoveel mensen zouden bereiken en dat er zo ongelofelijk snel resultaat zou zijn", klinkt het bij het koppel.





En zo werd dankzij de kracht van sociale media het verlies van Leo's spulletjes een kerstverhaal om nooit meer te vergeten.