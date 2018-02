"Zij hebben hart op de juiste plaats" KINDJES WINDEKIND TOCH MET TREIN NAAR TREINMUSEUM DANKZIJ TREINBESTUURDERS FREYA DE COSTER & BRECHT HERMAN

23 februari 2018

02u31 0 Leuven Zeven treinbestuurders hebben ervoor gezorgd dat de leerlingen van school Windekind uit Leuven toch met de trein naar het treinmuseum in Schaarbeek konden. Omdat het station niet toegankelijk is voor rolstoelgebruikers, leek het erop dat het klasje met de schoolbus moest reizen. "Nu konden de kinderen toch met de trein reizen, een unieke ervaring voor de meesten", aldus juf Griet.

Een ramp was het voor de zeven kinderen, allemaal tussen zeven en tien jaar oud, van basisschool Windekind voor buitengewoon onderwijs. Het uitstapje naar Train World in Schaarbeek, waar ze al weken reikhalzend naar uitkeken, dreigde in het water te vallen. Reden? Het station van Schaarbeek, vlak bij het museum, is niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Onmogelijk dus om met de trein te komen voor het klasje, waarvan drie leerlingen in een rolstoel zitten. Maar dat was buiten zeven treinbestuurders uit Schaarbeek gerekend. Onthutst door dit voorval, besloten ze eigenhandig de kinderen uit de trein en van de trappen te dragen. "Zodra het artikel in Het Laatste Nieuws verscheen, postte een collega het stuk in onze Facebookgroep", zegt Marc De Meyer, treinbestuurder in Schaarbeek. "De verontwaardigde reacties bleven niet uit. Schandalig vonden we het. De leerlingen wilden dolgraag Train World bezoeken, maar zouden de ervaring van treinreizen zelf moeten missen. We besloten onze verontwaardiging om te zetten in daden. Marc contacteerde de school met zijn voorstel. Samen met collega's zouden zij de kinderen veilig het station uit dragen.





"Deze mensen hebben het hart op de juiste plaats. Ik had de mail van Marc helemaal niet verwacht. Het was uiteraard een enorm fijne verrassing", zegt juf Griet De Roo van school Windekind uit Leuven. Ze was vorige week enorm ontgoocheld toen ze vernam dat de NMBS geen assistentie kon verlenen aan rolstoelgebruikers in het station van Schaarbeek. Het station is immers enkel uitgerust met trappen en liften zijn er niet: een treinreis leek dus uitgesloten. "Het alternatief was om ons met het schoolbusje naar het musuem te verplaatsen. Maar dat paste helemaal niet in het plaatje. Ik wilde de kinderen tonen hoe zo'n treinreis verliep. Ons geluk kon niet op toen we het goede nieuws vernamen." Gisterochtend was het dan zover. Terwijl Marc met zes andere collega's geduldig op het perron wachtte, reed de trein het station binnen. Veilig en wel droegen de treinbestuurders de kinderen uit de trein en de trappen af. Dolenthousiast bedankten ze hun helden. "Eén van de leerlingen gaf toe amper te hebben geslapen, zo enthousiast was ze", lacht juf Griet.





Zelf ticketje gekocht

"Voor de kinderen is deze treinrit dan ook een unieke ervaring. De meeste van onze kinderen hebben nog nooit op deze manier gereisd. In Leuven mochten ze zelf hun ticketje kopen, dat vonden ze fantastisch."





Marc en zijn collega's zijn verheugd dat ze deze dienst konden bewijzen. Ook zij vinden het jammer dat de infrastructuur van het station soms parten speelt.





"Wij zijn hier vandaag niet als NMBS-medewerkers, maar als mensen. Eigenlijk had ik vandaag verlof. Maar voor zoiets maak ik met plezier tijd vrij", aldus Marc. Ondertussen staat het treinstation van Schaarbeek onder constructie. Er wordt een extra tunnel gebouwd, die wel rolstoeltoegankelijk is.