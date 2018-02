"Zelfs wereldwijd advies gevraagd" INTERN ONDERZOEK NAAR FOUTGELOPEN GLASVOCHTOPERATIES UZ LEUVEN LEVERT NIETS OP KIM AERTS

14 februari 2018

02u28 0 Leuven Het UZ Leuven blijft zoeken naar de oorzaak van de foutgelopen glasvochtoperaties waarbij drie patiënten afgelopen zomer blind raakten aan een oog. Na vijf maanden van intern onderzoek kon er nog geen enkele hypothese bevestigd worden. Een Limburgs slachtoffer diende ondertussen klacht met burgerlijke partijstelling in bij de Leuvense onderzoeksrechter.

Na vijf maanden van intern onderzoek kan het ziekenhuis nog niet bevestigen of uitsluiten wat misliep bij de vitrectomies of glasvochtoperaties op 18 augustus en 1 september vorig jaar, normaal een routine-ingreep. Eén ding stond al vast: het ging niet om een fout van de betrokken artsen. "We vermoeden wel dat het om eenzelfde oorzaak gaat omdat de symptomen bij de drie slachtoffers sterk gelijkend zijn", zegt hoofdarts Johan Van Eldere. "De letsels aan het oognetvlies vertoonden bij alledrie dezelfde karakteristieken." Tijdens zo'n operatie wordt glasvocht in het oog vervangen door een vloeistof, gas of olie omdat het licht niet goed op het netvlies valt. In plaats van beter te zien na enkele weken, trad bij de drie patiënten blindheid op aan het geopereerde oog. De achteruitgang ging behoorlijk snel.





Gesteriliseerd

"Tijdens zo'n ingreep worden verschillende geneesmiddelen, hulpmiddelen, spoelmiddelen, naalden en buisjes gebruikt", vertelt Van Eldere. "Daar hebben we nu enkele hypotheses proberen nagaan of er iets misliep. Tot nu toe is er nog geen enkele aanwijzing, dus gaan we nog andere mogelijke oorzaken onderzoeken."





Het UZ Leuven liet ook de kwaliteit van het gesteriliseerde materiaal testen. Die sets werden naar buitenlandse laboratoria gestuurd om te meten of er nog afbraakproducten waren achtergebleven maar dat bleek negatief. In drie van de gevallen bleek er zelfs veertig tot honderd keer minder afbraakproduct aanwezig dan toegelaten. Ook een operatie in dezelfde omstandigheden bij proefdieren leverde niets op. UZ Leuven heeft de procedures voor de glasvochtoperaties nog wel verstrengd. Alles werd gerapporteerd aan de betrokken overheidsinstanties en ook het FAGG, het agentschap dat waakt over de veiligheid van medicijnen, maakte een rapport op, maar tevergeefs.





700 mét succes

"We hebben zelfs wereldwijd advies gevraagd op internationale congressen, maar niemand kan ons verder helpen. Sinds het voorval zijn er opnieuw 700 van die operaties succesvol uitgevoerd", aldus Van Eldere. Het ziekenhuis speelde het dossier voor eventuele schadeclaims door aan hun verzekeraar. "Maar veel hangt af van of we een oorzaak vinden." Ook al gaat het om brute pech, dan nog kunnen de slachtoffers aankloppen bij het fonds voor medische ongevallen. Het intern onderzoek loopt gewoon verder. Daar worden zowel mensen van de interne dienst kwaliteitscontrole, labo-medewerkers, apothekers en de oftalmologen zelf bij betrokken. De kans dat een dergelijke ingreep niet het gewenste resultaat heeft, is in het UZ Leuven minder dan 1 op 2.000. De laatste 15 jaar werden er 20.000 van dergelijke operaties uitgevoerd.