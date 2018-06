"Ze willen nu gewoon niet meer komen" N-VA WIL INTERVENTIEKAART VOOR HERSTELDIENSTEN OM BOETES TE VERMIJDEN BART MERTENS

22 juni 2018

03u04 0 Leuven N-VA stelt voor om in Leuven een interventiekaart voor hersteldiensten in te voeren. Die kaart moet zelfstandigen zoals bijvoorbeeld loodgieters toelaten om te parkeren in de autoluwe zone tijdens een dringende herstelling.

N-VA Leuven heeft een voorstel klaar om het parkeerprobleem voor hersteldiensten in de binnenstad aan te pakken. Kandidaat-burgemeester Lorin Parys erkent dat de autoluwe zone in de binnenstad een verbetering is tegenover vroeger maar dringt aan op een constructieve oplossing voor zelfstandigen die bij de burger een klus moeten uitvoeren. "De leefbaarheid in hartje Leuven is toegenomen maar we mogen ons niet enkel blind staren op de voordelen. De autoluwe zone heeft ook problemen veroorzaakt zoals bijvoorbeeld de parkeergelegenheid voor zelfstandigen zoals loodgieters, elektriciens en andere klusjesdiensten. Ik hoor veel verzuchtingen over dat probleem. Onder meer bewoners van het Damiaanplein, het H. Hooverplein, het R. De Somerplein -beter bekend als het vroegere Fochplein- en de Brusselsestraat vroegen me al om een oplossing voor de problematiek."





Heel wat leveranciers van diensten en herstellingen proberen in te spelen op de gewijzigde verkeerssituatie, bijvoorbeeld door een bakfiets in te zetten. Voor sommige klussen is dat echter geen optie en parkeren op een Shop&Go-plaats is evenmin aan te raden gezien de beperkte parkeertijd. In de praktijk parkeren heel wat leveranciers dan maar op een bewonersplaats met een boete tot gevolg. Katrien Houtmeyers, de nummer twee op de lijst van N-VA Leuven, heeft een oplossing klaar voor het probleem.





"Bewoners klagen dat hersteldiensten niet meer willen komen en hersteldiensten klagen dat ze te veel boetes oplopen. Dat moet veranderen want ook bewoners van Leuven-centrum hebben nood aan herstellingen of pakweg een nieuwe verwarmingsketel die niet per bakfiets geleverd kan worden", klinkt het.





Huidig systeem te complex

"Ik stel voor om een interventiekaart in te voeren voor zelfstandigen die diensten en goederen leveren bij Leuvenaars. Het huidige systeem is te complex en werkt niet bij dringende opdrachten. Vanaf een bepaald gedeelte zijn er in de Vaartstraat bijvoorbeeld geen plaatsen voor wagens van herstel- of poetsdiensten. In dat geval moeten ze een paar straten verder parkeren of ondergronds. Die kost wordt uiteindelijk doorgerekend aan de eindklant met een duurdere factuur tot gevolg." Fractieleider Zeger Debyser gaat op de gemeenteraad nu voorstellen om zo'n interventiekaart in te voeren.





"Net zoals zorgverstrekkers zeer terecht een parkeerkaart hebben, moet dit ook kunnen voor erkende hersteldiensten en leveranciers. Die laat parkeren toe op bewonersparkeerplaatsen, al moeten we zeker waakzaam zijn voor eventueel misbruik."