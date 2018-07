"WK wielrennen bij ons? Fantastisch!" BURGEMEESTER TOBBACK HOOPT DAT STAD AANKOMST BINNENHAALT ANDREAS DE PRYCKER

07 juli 2018

02u46 0 Leuven Komt de hoogmis van het internationale wielrennen naar Leuven in 2021? Als het van burgemeester Louis Tobback (sp.a) afhangt wel. En die kans lijkt steeds groter te worden. Vlaanderen ontvouwde gisteren immers de plannen om de wegrit van het WK wielrennen naar de Dijlestad te halen.

Burgemeester Tobback toonde zich gisteren - vanop vakantie - alvast tevreden met de beslissing om Leuven naar voor te schuiven als aankomstplaats van de Belgische WK-kandidatuur. "België maakt een uitstekende kans, maar bijvoorbeeld Australië zou ook kandidaat zijn. Ik zou erg graag hebben dat het WK wielrennen in Leuven zou doorgaan, maar zo ver zijn we dus nog niet", tempert Tobback de verwachtingen. "Maar laat het duidelijk zijn: als het WK naar Leuven zou komen, zou dat fantastisch zijn. Ook al ben ik dan geen burgemeester meer", vertelt Tobback. Leuven probeert zich meer en meer te profileren en dit WK-bod past uitstekend in deze strategie. "Zo'n WK levert ongelooflijk veel naamsbekendheid op", zegt Tobback. "Kijk maar naar het Noorse Bergen, waar het WK enkele jaren geleden plaatsvond. Veel mensen hadden enkel nog maar van het Waalse Bergen (Mons, red.) gehoord, maar stelden plots vast dat het ook in Noorwegen lag", stelt Tobback.





"De start van het WK-parcours zou in Antwerpen liggen, door en rond Mechelen gaan om zo in Leuven aan te komen. In en rond Leuven wordt dan nog een groot parcours met plaatselijke lussen gereden."





Smeysberg

"Zo is bijvoorbeeld de Smeysberg in Huldenberg een uitstekende kandidaat om op het parcours te komen", meent Tobback. Dat bevestigt Gert Van Goolen van Golazo. "Van Antwerpen tot Leuven zal er via Mechelen en de oostkant van Brussel een vijftigtal kilometer gereden worden. Eens in Leuven zullen er lussen van 25 à 30 kilometer gereden worden. Alles goed voor zo'n 240 kilometer in totaal. Waar de precieze finish ligt, is nog koffiedik kijken", vertelt Van Goolen, die naar eigen zeggen 'geen idee heeft hoeveel kans dit WK-bod heeft'. Volgens Tobback heeft het WK-bod van Leuven één grote troef. "De UCI (de internationale wielerunie, red.) viert in 2021 zijn honderdste verjaardag. België is één van de stichtende leden van de UCI en ik heb vernomen dat ze zoveel mogelijk oud-wereldkampioenen bijeen willen brengen om dat te vieren. Met Merckx, Maertens en recentelijk ook Gilbert is dat wel een echte surplus tegenover andere kandidaten", meent Tobback. Eind september wordt er beslist of de UCI Leuven als winnende kandidatuur kiest.