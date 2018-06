"Wij worden nieuwe hotspot in de stad" NOG VIER KEER SLAPEN VOOR BARDOT LEUVEN DE DEUREN OPENT BART MERTENS

11 juni 2018

02u27 0 Leuven Nu vrijdag staat de langverwachte opening van café Bardot Leuven op de Oude Markt op het programma. Het wordt meteen één van de grootste cafés van de 'langste toog', door de panden van Orient, Beluga en Intro te integreren in één horecazaak.

Waar is de tijd dat de Rode Duivels spontaan op bezoek kwamen in het legendarische Leuvense café Orient op de Oude Markt? Toenmalig uitbater en voetballeek Luc Ponsaerts herkende amper levende legende Jean-Marie Pfaff en had hulp nodig van de ondertussen betreurde lokale legende Jos 'Jokke' Kerkhofs om de andere Duivels te identificeren, maar feit was wel dat Orient in de jaren '90 'thé place to be' was in Leuven. Zelfs Jean-Pierre Van Rossem parkeerde er wel eens zijn Ferrari Testarossa voor de deur.





Nieuw horecaverhaal

Toen Luc en Guy Ponsaerts in 2009 het legendarische café overlieten, bleef Orient nog populair onder leiding van Erik 'Droppie' De Rop, maar die besloot om in 2017 de deuren te sluiten. Het was na 33 jaar Orient tijd voor een nieuw horecaverhaal.





Dat werd café Bardot Leuven, dat nu vrijdag de deuren opent met een groot feest. Voor de trouwe bezoekers van Orient komt er een einde aan een lange periode van ongeduldig wachten. "We zijn zo goed als klaar voor de opening en kunnen na vele maanden van werkzaamheden in primeur de eerste foto's van het interieur tonen aan de vele nieuwsgierige mensen", zegt Erik De Rop die de nieuwe topzaak zal uitbaten met Ben Boogers en voormalig wereldkampioen tappen Jan Vandenplas.





"Het is een heel bijzonder interieur geworden met een geheel eigen karakter. Bardot Leuven is anders dan de andere zaken op de Oude Markt. Het zal met 150 vierkante meter ook één van de grootste cafés op de Oude Markt worden, waarin we bijzondere accenten leggen, onder meer door te werken met gezellige niveauverschillen. We zijn ervan overtuigd dat Bardot Leuven een meerwaarde is voor de zogenaamde 'langste toog', zoals de Oude Markt weleens wordt genoemd. Ik durf gerust stellen dat Bardot Leuven een nieuwe hotspot zal worden in de stad."





Ook vennoten Ben Boogers en Jan Vandenplas kijken uit naar de opening. "Bardot Leuven gaat over samen genieten van het leven. Bardot Leuven staat ook voor een mooi decor en vakmanschap achter en voor de toog, van originele cocktails tot de perfect getapte pint bier", klinkt het. Nog dit: de naam van de nieuwe zaak verwijst uiteraard naar de Franse ster Brigitte Bardot. Mede-uitbater Erik De Rop maakt overigens ook deel uit van de Leuvense horecazaak Gainsbourg. De link is dus niet ver te zoeken want Serge Gainsbourg en Brigitte Bardot hadden in de jaren '60 van de vorige eeuw niet enkel een liefdesverhouding, maar verenigden hun talenten ook in enkele opmerkelijke duetten. Of we die duetten ook te horen zullen krijgen in Bardot Leuven valt nog af te wachtenMeer info: bardotleuven.be