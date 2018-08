"Wij planten enige echte Meyboom" AANGEKONDIGD ONWEER BLIJFT UIT EN BRENGT PRIVILEGE NIET IN GEVAAR BART MERTENS

02u46 0 Leuven De Mannen van '69 zijn erin geslaagd de Meyboom op tijd te planten op de Grote Markt in Leuven. Dat moet elk jaar gebeuren op 9 augustus voor 17 uur. "Het aangekondigde onweer leek stokken in de wielen te steken maar de Leuvenaars laten zich niet afschrikken. Goed weer of slecht weer...we laten ons privilege om de enige echte Meyboom in Leuven te planten niet afpakken ten voordele van de Brusselaars", zegt schepen Dirk Vansina (CD&V).

De Meyboomplanting in Leuven is al vele jaren een bijzonder ernstige zaak en vereist bijgevolg enige voorbereiding. Dat hebben de Mannen van '69 -die de fakkel volgend jaar doorgeven aan de Mannen van '79- goed begrepen want ze lieten gisteren niets aan het toeval over om hun taak tot een goed einde te brengen. De Meyboom moet elk jaar op 9 augustus voor 17 uur rechtstaan op de Grote Markt in Leuven maar het aangekondigde onweer met zware rukwinden dreigde roet in het eten te gooien. Ondanks het feit dat de publieke parken eerder op de dag de deuren sloten, ging de planting van de Meyboom toch door.





Noodplan

"Weer of geen weer...de enige echte Meyboom is van de Leuvenaars en we laten ons privilege niet afpakken. De planting van de Meyboom moet en zal doorgaan. We hebben al een noodplan voor het geval het onweer ons toch zwaar zou treffen", vertrouwde schepen van Feestelijkheden Dirk Vansina (CD&V) ons toe in de aanloop naar het event. En zo geschiedde, want de 45ste Meyboom stond fier op zijn plaats, ruim voor de klok 17 uur sloeg.





"Om 16.46 uur stond de 45ste Meyboom recht en werd hij 'ingedanst' zoals de traditie dat wil", zegt schepen Dirk Vansina (CD&V). "We hebben gehoord dat onze rivalen in Brussel een twijgje hebben geplant uit angst voor het onweer. In Leuven doen we daar niet aan mee. We hebben een prachtige boom van wel 25 meter hoog staan op onze Grote Markt. Die blijft daar staan pronken naast het stadhuis tot half september. In Brussel is de boom al verdwenen na een dag. Eens te meer is duidelijk dat de enige echte Meyboom in Leuven wordt geplant."





Eeuwenoude vete

De schepen verwijst uiteraard de eeuwenoude vete tussen Brussel en Leuven. In 1974 verloren de Brusselaars het privilege om de enige echte Meyboom te planten nadat enkele Leuvenaars -vermomd als journalisten- erin slaagden om 's nachts de Brusselse boom naar Leuven te brengen. "Brusselaars, hier heeft uw boom gestaan, de Leuvenaars zijn ermee vandoor gegaan", lieten de Leuvenaars achter op de eenzame stronk die achterbleef. Sindsdien eigenen beide steden zich het recht toe de 'echte' Meyboom te planten, al blijven de Leuvenaars altijd op hun hoede dat de Brusselaars hun Meyboom niet komen stelen. Toch heeft Leuven nog een achterstand in te halen inzake het aantal officiële plantingen. In Brussel staat de teller op 710, in Leuven ondertussen op 45.





