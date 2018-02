"Wellicht bestaat hier wel een regeltje voor, maar mooi is anders..." 22 februari 2018

02u53 0 Leuven Winkel Selexion Digame, gespecialiseerd in elektro, op de Lei in Leuven is populair op de sociale media. Niet omwille van de vakkennis waarover de zaak beschikt maar wel door hun vitrine. Men heeft het immers gepresteerd om de etalage van de zaak letterlijk in twee te splitsen met een Shop&Go-bord tegen de gevel.

Uitbaatster Annemie is niet tegen de komst van de Shop&Go-plaatsen voor de deur van de winkel maar stelt zich toch vragen bij de plaatsing van het verkeersbord. "Ik ben daar niet gelukkig mee", klinkt het. "Eigenlijk was ik net van plan om een specialist aan te spreken om de etalage opnieuw in te richten maar heeft dat nu nog wel zin? Dat bord zit immers altijd in de weg. Wellicht zal er wel één of ander regeltje bestaan om dat bord zo dicht bij de gevels van de panden te plaatsen maar mooi is anders." Het moet gezegd worden dat de man of vrouw die het bord plaatste wel moeite deed om het laag genoeg te plaatsen zodat de naam van de zaak leesbaar bleef. Moeite voor niets want schepen van Openbare Werken Dirk Robbeets (sp.a) begrijpt de ontevredenheid van de zaakvoerster van Digame. "We gaan dat bord verplaatsen", klinkt het. (BMK)