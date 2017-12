"We zullen Hermineke nooit vergeten" LEGENDARISCHE STAMGAST CAFÉ 'T WERREK OVERLEDEN ANDREAS DE PRYCKER

Café 't Werrek is heel wat stiller geworden. Trouwste klant Hermineke, die sinds de opening meer dan 20 jaar geleden quasi elke dag in het café doorbracht, overleed vrijdag in het Heilig Hartziekenhuis. Sinds enkele maanden ging het bergaf met Hermine Reniers (83). Haar legendarische uitspraken zijn allemaal gebundeld in de Facebookgroep 'diezelfde vrouw'.

Hét icoon van Café 't Werrek is niet meer. "Heel spijtig dat we afscheid moeten nemen van Hermine", vindt cafébaas Arne Mortelmans. "Toch is het een troost dat ze een mooi leven gehad heeft. In juni kreeg ze een infarct. Plotseling begon ze wartaal uit te kramen en kon ze ook niet goed meer stappen. Ze werd toen drie dagen opgenomen in het ziekenhuis, en daar werd darmkanker vastgesteld." De vrouw was een maand aan het bed gekluisterd. "Sindsdien ging het snel achteruit en kwam ze hier minder", aldus Mortelmans.





VERTOMMEN Toen Hermine Reniers 70 werd, gingen alle stamgasten samen op de foto. Als verrassing voor Hermine's verjaardag maakten ze er een poster van.

Cinema Roxy

Hermine Reniers zag het levenslicht in Drieslinter op 15 oktober 1934. Samen met haar echtgenoot Guido Beddegenoots had ze een zoon Rudi. Guido zelf stierf in 1989. Hermine was jarenlang uitbaatster van cinema Roxy. "Dat was een van haar stokpaardjes: daar vertelde ze altijd over", zegt Mortelmans. "Over hoe de mensen rijen dik en een hele straat ver stonden aan het schuiven om "De Witte van Sichem' te gaan bekijken."





Hermine kwam elke dag in Café 't Werrek. "Normaal gezien kwam ze binnen om 11.30 uur. Dan bleef ze tot 13 uur. Om 16 uur stond ze daar weer en om 18 uur was ze weer weg. En altijd bestelde ze hetzelfde: Jägermeister, koffie of Hoegaarden rosé. Dat waren haar drankjes", vertelt Mortelmans. Een vaste klant heeft ook zijn vaste stoel. Dat was bij Hermine niet anders. "En ze vond het niet leuk als iemand anders op de hare zat. Dan zat ze wat te tandenknarsen en als de stoel vrij was, haastte ze zich naar haar plekje."





Met de slee op café

Meer dan twintig jaar zat ze op die stoel. Als ze er niet was, werd ze door de andere klanten erg gemist. "Zo'n zeven jaar geleden had het gesneeuwd met Kerstmis", vertelt Mortelmans. "Er lag zeker een laag van zeven centimeter en Hermine wilde niet naar buiten omdat het te glad was. Dus zijn wij haar met de slee gaan halen. Zo kon ze toch op café komen zitten." Voor Hermine's 70ste verjaardag werd er als verrassing speciaal voor haar een foto genomen van de stamgasten in het café. Op haar verjaardag kreeg ze die foto overhandigd en dat vond ze een fantastisch gebaar. "Wij zullen haar missen", besluit de café-uitbater.





Facebookgroep

Zaterdag wordt er afscheid genomen van Hermine in aula Eikenveld van Begrafenissen Pues in de Eikestraat in Winksele-Delle. In de namiddag volgt de crematie en asverstrooiing op de begraafplaats van het crematorium Hofheide in intieme familiekring. De verhalen van Hermine zullen eeuwig verder blijven leven op de Facebookgroep 'diezelfde vrouw'.