"We zullen de grootste blijven" DUWER LOUIS TOBBACK OPTIMISTISCH BIJ VOORSTELLING VERKIEZINGSLIJST BART MERTENS

29 maart 2018

02u40 0 Leuven Kandidaat-burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) heeft gisteren in OPEK zijn verkiezingslijst voorgesteld. Volgens de nieuwe nummer een van de socialisten zijn de kandidaten een mix van ervaring en nieuw talent.

De verkiezingsstrijd begint op kruissnelheid te komen. Meerderheidspartij sp.a opende de debatten met de voorstelling van de verkiezingslijst voor 14 oktober. "Als kandidaat-burgemeester heb ik de ambitie om van Leuven één van de meest zorgzame, groene en welvarende steden te maken", aldus Mohamed Ridouani, die de taak wacht om in de voetsporen van Louis Tobback te treden. "Onze ploeg is er eentje met veel ervaring, maar ook met veel nieuw talent in de rangen. Ruim de helft van de kandidaten zijn nieuwe mensen. Ik ben heel fier dat zij zich engageren voor het nieuwe Leuven met positieve verandering voor iedereen."





Professor

Bij de nieuwe gezichten onder meer professor Spaanse Taalkunde aan de KU Leuven Bert Cornillie (42) uit Kessel-Lo. "Soms moet je gewoon springen en niet aan de zijlijn blijven staan. Legt dit politieke engagement een hypotheek op het Overleg Buurtcomités Kessel-Lo en Straten Vol Leuven, waar ik een actieve rol in speel? Nee, want deze burgerinitiatieven zijn niet met partijpolitiek bezig." Op de lijst veel jonge mensen. Zo is er Jolien De Hertog (23) uit Kessel-Lo en ook Claire Vanobbergen (20) en Sarah Mohamed Khalif (20) stellen zich kandidaat. Ook de horeca is vertegenwoordigd bij de socialisten. Het gaat om Igor Van Driessche (38) van 't Archief en Mathias Langens van Den Brosser en De Farao.





Mix in achtergronden

Conclusie: sp.a trekt naar de kiezer met een brede mix in achtergronden en leeftijden. Blijft de vraag: met welke ambitie? Sp.a staat door het afscheid van Louis Tobback immers niet meer voor een reeds gelopen race, zoals dat de voorbije verkiezingen wel het geval was. "Het oordeel is altijd aan de kiezer, maar sp.a heeft de ambitie om deze stad te blijven besturen. We sluiten, op Vlaams Belang na, niemand uit in de coalitievorming, maar eerst moet de kiezer spreken", aldus kandidaat-burgemeester Mohamed Ridouani.





Lijstduwer Louis Tobback (79) gaat de verkiezingen alvast met vertrouwen tegemoet. "We hebben de stad goed bestuurd. Er is geen enkele objectieve reden om aan te nemen dat sp.a niet langer de grootste partij van Leuven zou zijn na 14 oktober."