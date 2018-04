"We zitten écht met wooncrisis" KANDIDAAT-BURGEMEESTER LINE DE WITTE (PVDA) ZET IN OP BETAALBAAR WONEN BART MERTENS

25 april 2018

02u51 0 Leuven PVDA Leuven heeft het net zoals veel Leuvenaars helemaal gehad met de dure woningen en appartementen in de stad. Kandidaat-burgemeester Line De Witte maakt van betaalbaar wonen dan ook haar prioriteit voor de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober.

Leuven is een dure stad om te wonen en dat bleek recentelijk nog uit de Stadsmonitor. De universiteitsstad is met voorsprong de duurste in de woningprijzen. Inzake appartementen is de situatie gelukkig verbeterd door de bouw van heel wat woningcomplexen aan de Vaartkom maar goedkoop kan je een appartement in Leuven zeker niet noemen. PVDA is de dure woningprijzen meer dan beu en maakt van betaalbaar wonen dé prioriteit voor de gemeenteraadsverkiezingen.





Kandidaat-burgemeester Line De Witte is allesbehalve mals voor de prestaties van het huidige stadsbestuur om wonen meer betaalbaar te maken in de stad. "De Leuvense afdeling van de PVDA bevroeg 2100 Leuvenaars en daaruit blijkt dat betaalbaar wonen het grootste probleem is in onze stad. We zitten overduidelijk met een wooncrisis die dringend moet worden aangepakt. Meer zelfs, betaalbaar wonen wordt de prioriteit van PVDA voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Het stadsbestuur steekt de kop in het zand en zegt 'slachtoffer te zijn van het eigen succes'. Schepenen en burgemeester weigeren zelf het woord 'wooncrisis' in de mond te nemen en maken zich er gemakkelijk van af door te zeggen dat de stad niets kan doen. Maar laat ons eerlijk zijn...een stadsbestuur dat zegt niets te kunnen veranderen, kan er misschien beter mee stoppen. Wij denken dat de stad heel wat kan doen en lanceren dan ook vijf concrete voorstellen."





PVDA Leuven haalde de mosterd onder meer in Wenen in Oostenrijk waar liefst 60 % van de inwonrs in een publieke betaalbare woning woont.





Stedelijke wooncoöperatie

"Ik pleit voor de oprichting van een stedelijke wooncoöperatie die zelf instaat voor de bouw en renovatie van betaalbare woningen", aldus Line De Witte. "PVDA vindt dat de stad te veel sleutels voor het woonbeleid uit handen geeft. De stad verkoopt veel van haar gronden en gebouwen. Kijk maar naar het oude OCMW-gebouw in Heverlee of naar het nieuwe gebouw van Cera achter het stadhuis. Die uitverkoop moet stoppen. En waar mogelijk moet de stad via voorkooprecht ook nieuwe gronden en gebouwen in handen krijgen. Verder moet de leegstand in de stad worden aangepakt en moet de minimumdoelstelling van 9 % sociale woningen worden gehaald.





Een ander voorstel is de invoering van een norm die bepaalt dat er in grote nieuwbouwprojecten één derde sociale en twee derde betaalbare woningen moeten worden gerealiseerd. Tot slot moeten we ook voldoende aandacht hebben voor de 50 % huurders in Leuven want ook de huurprijzen lopen hoog op."