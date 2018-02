"We moeten te vaak nieuwe leden weigeren" GROOTSTE SPORTCLUB WACHT OP ACCOMMODATIE BART MERTENS

Leuven Blauwput Omnisport luidt de alarmbel. De grootste sportclub van Leuven - 1.800 leden in de rangen - moet al enkele jaren nieuwkomers weigeren wegens onvoldoende accommodatie. "Allesbehalve leuk, en al zeker niet in ons jubileumjaar", zegt Ann Boonen. Sportschepen Erik Vanderheiden (CD&V) belooft beterschap.

Leuven heeft de voorbije jaren opmerkelijke inspanningen geleverd inzake sportaccommodatie. Zo gingen onder meer de hockeyclub, voetbalclub OHL en de rugbyclub er op vooruit. Maar Blauwput Omnisport uit Kessel-Lo moest die evolutie met lede ogen aanzien. Als grootste sportclub van Leuven hoopte het bestuur ook nieuw onderdak te vinden voor het alsmaar stijgende ledenaantal. De limiet is intussen bereikt met 1.800 sporters in de rangen.





"Helaas moeten we vaker dan ons lief is nieuwe leden weigeren", knikt Ann Boonen van Blauwput Omnisport. "We krijgen de wachtlijsten niet meer weggewerkt. Dat is jammer, want we vieren ook ons 125-jarig bestaan. We hebben een beetje het gevoel dat de stad Leuven ons in de spreekwoordelijke kou laat staan wat nieuwe accommodatie betreft."





Positieve evolutie

Kandidaat-burgemeester Rik Daems (Open Vld) zal de kwestie maandag aankaarten op de gemeenteraad. In afwachting daarvan werd het bestuur van Blauwput Omnisport uitgenodigd in het stadskantoor door burgemeester Louis Tobback (sp.a) en sportschepen Erik Vanderheiden (CD&V). "We weten dat wachten op nieuwe accommodatie soms lang kan duren", zegt schepen Vanderheiden. "Het is echter onmogelijk om meteen tegemoet te komen aan de vraag van alle sportclubs. We doen ons uiterste best om het tempo bij te houden. Wat Blauwput Omnisport betreft, is er ondertussen een positieve evolutie in het dossier. Aanvankelijk was er het idee om een deel bij te bouwen aan de sporthal in Kessel-Lo, maar dat bleek moeilijk. De sportclub liet vervolgens het oog vallen op Hal 5, maar helaas dienden ze een dossier in voor een permanente locatie, terwijl Hal 5 enkel beschikbaar is als tijdelijke locatie. Maar na overleg is er licht aan het einde van de tunnel, want de sportsite in Kessel-Lo zou ideaal zijn voor Blauwput Omnisport."





Wachten op masterplan

Slechts één probleem: het masterplan voor die site moet nog opgemaakt worden, wat een oplossing op korte termijn onmogelijk maakt. "Dat klopt, maar we zullen een versnelling hoger schakelen", aldus Vanderheiden. "Het zal geen vijf jaar duren vooraleer Blauwput Omnisport nieuw onderdak gevonden heeft."





Ann Boonen is alvast tevreden dat er hoop is voor de toekomst, maar zou toch liever geen vijf jaar meer wachten. "Onze club heeft een naam als een klok in het Vlaamse turnlandschap. Het potentieel om door te groeien is er. Elke dag die voorbij gaat, is een verloren dag. Zeker voor nieuwe leden die helaas nog al te vaak 'neen' zullen horen op korte termijn. Ik hoop echt dat de stad snel werk maakt van dat masterplan. Voor onze huidige leden én vooral voor onze toekomstige leden."