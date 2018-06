"We krijgen tot 20 boetes per dag" LEVERANCIER EN HERSTELLER VAN HORECAMATERIAAL IS PARKEERBELEID BEU BART MERTENS

30 juni 2018

02u36 0 Leuven Met de verkiezingen in aantocht staat het parkeerbeleid in Leuven stevig ter discussie. N-VA stelde zopas nog voor om een parkeerkaart in te voeren voor leveranciers en hersteldiensten maar ving bot bij meerderheidspartij sp.a. Maar wat denken die leveranciers en hersteldiensten er zelf van?

Sinds de invoering van het circulatieplan is hartje Leuven een autoluwe zone geworden. Dat is een verademing voor fietsers en wandelaars maar bij heel wat leveranciers en hersteldiensten staat de stad Leuven ondertussen op de spreekwoordelijke zwarte lijst. Enkel bewoners en speciale dienstverleners zoals dokters beschikken immers over een speciale kaart om bovengronds te parkeren in de autoluwe zone. Aannemers, leveranciers en hersteldiensten mogen ook in de straten parkeren maar moeten daarvoor wel op voorhand een vergunning aanvragen. Volgens Katrien Houtmeyers van oppositiepartij N-VA is dat een groot probleem voor dringende herstellingen. Burgemeester Louis Tobback ziet het anders en stelt dat het online systeem om een vergunning aan te vragen goed werkt. Blijft de vraag: wat vinden de leveranciers en de hersteldiensten van het huidige parkeerbeleid in het autoluwe gedeelte? Wij gingen op stap met Liévin Vandenplas van bvba CPT die al 25 jaar horecamateriaal verdeelt in de regio Leuven.





'Verkeerscrimineel'

"Het is er niet eenvoudiger op geworden", aldus Liévin Vandenplas die gespecialiseerd is in grotere horecatoestellen zoals bijvoorbeeld dampkappen en ovens. "Het klopt dat je een vergunning kan aanvragen maar mijn klanten kunnen moeilijk enkele dagen op voorhand melden dat hun toestel er de brui aan zal geven. Een herstelling of een nieuw toestel in een horecazaak is altijd dringend. Ik kan toch moeilijk mijn klanten in de steek laten en hen melden dat ik pas de volgende dag of nog een dag later wel langs zal komen...Bijgevolg gaan we zo snel mogelijk ter plaatse en slikken we de boete. Mijn firma krijgt wel twintig boetes per dag. Op de rechtbank bekijken ze mij ondertussen als een verkeerscrimineel maar ik heb werkelijk geen andere keuze."





Sommige leveranciers en hersteldiensten zetten nu al een bakfiets in maar dat is voor Liévin Vandenplas geen optie. "Zie je mij al door de stad rijden met een oven van 70 kilogram in het bakje? Dat gaat simpelweg niet. Vaak weet ik ook niet wat een herstelling precies zal inhouden. Soms moet ik enkel een draadje vervangen maar net zo goed is het een motor. Ik moet dus wel met een bestelwagen de stad in en helaas is die ook nog eens te hoog vor een parkeergarage. De enige juiste oplossing is een speciale parkeerkaart. Punt."