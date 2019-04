"We hebben altijd een plan B voorzien" Leuvense band The Lighthouse klaar voor twee try-outs debuutalbum KAR

13 april 2019

15u24 1 Leuven Bij de vijf bandleden van The Lighthouse staan de snaren van de gitaren even strak gespannen als de zenuwen. De Leuvense winnaars van De Nieuwe Lichting van radiozender Studio Brussel geven volgende week hun eerste try-out voor de release in september van hun debuutalbum. Daar legden ze net de laatste hand aan in de Great Oak Studio, verstopt achter de kerktoren van Rotselaar.

De Leuvenaars waren in 2017 een van de drie finalisten van De Nieuwe Lichting. Wat volgde, was een boerenjaar voor The Lighthouse. Ze stonden op grote podia in binnen- en buitenland, van Sziget in Hongarije tot Pukkelpop in Hasselt. Maar nu komt het besef dat ze het zelf zullen moeten doen om de harten van muziekminnend Vlaanderen verder te veroveren.

Wat mogen we van dat eerste album verwachten?

Het ligt een beetje in de lijn van onze laatste EP. Daar stonden twee nummers op die iets rustiger waren, meer gelaagd en minder poppy. Iets matuurder. Het album bouwt daar op verder. Er staan nog poppy singles op, maar we hebben ook de 'rammers', zeg maar. Het album telt 12 of 13 liedjes. Een naam voor de plaat hebben we nog niet. Het gaat altijd over twee mensen die mekaar tegenkomen en elkaar weer uit het oog verliezen. Elke track zoomt telkens in op een bepaald moment in de tijdlijn van hun relatie en stelt de vraag of de twee een goede match zijn.

Is er een stijlbreuk met vroeger?

Nee, noem het eerder een evolutie. Onze sound is nu volwassener. En qua technische set-up zijn de nummers van de eerste EP helemaal anders gemaakt dan hoe we nu onze nummers schrijven. Die twee flows in een live-set zouden niet werken. Het is ook iets meer rock geworden en instrumentgewijs geeft dat een heel andere klank. In de oude nummers zit nog veel meer elektrische piano, maar nu is het echt 90 procent synthesizer.

Hoe voorbereid zijn jullie in de studio gekropen?

We hebben het altijd in stukjes gedaan. Telkens per twee of drie liedjes. Die zijn we dan gaan opnemen. Verder gewerkt aan de volgende en zo verder. We hebben zes blokken gedaan van een drietal dagen. In de studio wordt nog veel aangevuld, maar vooral op het gebied van klank en sound. Het arrangement stond er altijd.

Jullie Nederlandse producer Huub Reijnders, dat is geen van de minste.

Die heeft inderdaad al samengewerkt met grote namen. Met BLØF van de hit Zoutelande onder andere. En heel veel Nederlandse artiesten zoals Guus Meeuwis, Stan Van Samang en Raymond van het Groenewoud. Maar ook met Gabriel Rios en de Kaiser Chiefs bijvoorbeeld.

Hoe zijn jullie bij hem terechtgekomen?

In Nederland doet hij heel veel bands zoals ons. Groepen die wij ontdekten, daarvan merkten we dat het allemaal door hem geproducet was. Dan zijn we beginnen mailen en die samenwerking ging echt te vlot. We zaten volledig op dezelfde golflengte. Na al die dagen studio hebben we echt een raakvlak gevonden tussen marginaal Nederlands en marginaal Vlaams (lachen). Hij leidt de zoektocht. In het begin hebben we eerst veel gepraat om duidelijk te maken welke richting we wilden geven aan het album. Dan hebben we hem Spotify-lijsten gegeven van zo willen we het absoluut niet én zo wel. Dat is doorheen het opnameproces nog geëvolueerd omdat er meer van die sferische nummers zijn ingeslopen.

Hoe gaan jullie die twee try-outs aanpakken?

Daar gaan we bijna de helft van het album testen. We gaan ook alles van de tweede EP spelen, maar alles daarvoor gaan we waarschijnlijk laten vallen. Omdat we merken dat dat minder goed overeenkomt qua sound. We spelen er wel nog eentje van onze allereerste EP.

Slaat de schrik jullie om het hart?

Nee, we hebben ons serieus voorbereid en hebben stevig gerepeteerd. Niet gewoon in een repetitiekot, maar echt al in zaaltjes met een goed geluidssysteem. We hebben onze technische set-up goed doorgrond en we hebben altijd een plan B voorzien.

Hoe ziet de festivalzomer eruit? Is dat nu in een dipje gevallen na De Nieuwe Lichting?

Het is niet echt een dip, maar na De Nieuwe Lichting was er echt een serieuze piek. Dan hebben we Pukkelpop, Suikerrock, Crammerock, Rock Zottegem, Maanrock, Beleuvenissen...gedaan. Veel grote festivals, maar die zullen ons ook niet twee jaar na elkaar vragen. Grote kleppers zitten er nog niet bij, dus daar merk je de weerslag wel. Door De Nieuwe lichting hebben we veel nieuw publiek mogen aanspreken. Het was een jaar waar vier nummers van de EP de nationale radio haalden. Het heeft veel deuren geopend waar je anders blijft tegenbonken. Het was een fijne boost als beginnende band. We hebben alles een niveau hoger kunnen tillen en we zijn gegroeid. Het heeft ons ook verplicht om dat niveau aan te houden en professioneler te gaan werken.

De reden om een album te maken?

Nee, totaal niet. Dat album zat er sowieso aan te komen. Dat is een proces van twee jaar ondertussen. Eind 2017 zijn we daarmee begonnen. De basis van sommige nummers werd al gelegd in 2016. Het is wel leuk om ons idee van toen vandaag weer op te pakken met al wat we nu hebben bijgeleerd en gedaan.

Hoe kijken jullie terug op jullie 'oude' nummers?

Valt best wel mee, want veel van die nummers hebben live nog wel veel respons. Tijdens het repeteren spelen we die bijvoorbeeld nog maar een keer in plaats van dat we ze twee keer zouden spelen. Live brengen we die echt nog graag. De reactie van het publiek blijft natuurlijk een grote meerwaarde. Vanaf het moment dat je op dat podium staat, zijn alle songs nog wel evenwaardig.

Jullie sturen ook twee fans naar Tel Aviv om een videoclip op te nemen?

Onze laatste single heet 'Tel Aviv'. We waren aan het brainstormen wat we daarmee konden doen op vlak van promo en videoclip. Toen kwamen we op het idee om zelf naar Tel Aviv te gaan. Maar we zijn met vijf, als je dan nog een cameraploeg moet meenemen, wordt dat een kostelijke affaire. Dus dan is dat idee geëvolueerd naar 'we sturen twee fans met een GoPro naar ginder'. Zij zullen dus beelden schieten voor de videoclip en wij komen ons pas moeien in de montage. Het is niet erg dat het nummer er niet zo spontaan zal uitzien, dat past net in de vibe van de song.

Kunnen jullie leven van de muziek?

Nee, we zijn ook met vijf. Misschien wel als The Lighthouse een soloproject zou geweest zijn. We hebben net een eigen label opgericht en we moeten de kosten van de plaat nu zelf dekken. En dat is ons ook gelukt, daar zijn we best trots op. Nu kijken we naar het buitenland om te gaan touren. Dat is niet evident, maar daar gaan we binnenkort wel onze tijd en energie insteken. We zitten nog met drie studenten. Maar hopelijk niet voor lang meer (lachen).

The Lighthouse speelt een eerste try-out op 20 april in de Singer in Rijkevorsel en een week later in De Haven in Aarschot.