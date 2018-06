"We gaan Hal 9 opnieuw dichttimmeren" STAD NEEMT MAATREGELEN NA VECHTPARTIJ AFGELOPEN VRIJDAG KIM AERTS

26 juni 2018

02u38 0 Leuven Het stadsbestuur zal Hal 9 aan de Centrale Werkplaatsen in Kessel-Lo opnieuw beter beveiligen tegen indringers. Afgelopen vrijdag raakten jongeren er slaags en werd er brand gesticht in de leegstaande loods.

Brandstichting, een vechtpartij en buurtbewoners die bekogeld werden met stenen. Hal 9 aan de Centrale Werkplaatsen was vrijdag het 'werkterrein' van een bende jongeren die hun boekje ver te buiten gingen. Om zulke toestanden te vermijden, zal de leegstaande loods opnieuw dichtgetimmerd worden. Er wordt ook bekeken of de Heras-hekken niet vervangen kunnen worden door een stevigere omheining.





"Maar hermetisch afsluiten is onmogelijk", reageert burgemeester Louis Tobback (SP.A). "Het is niet uitgesloten dat ze het weer openbreken. Tot op heden zijn daar nog geen problemen geweest. De politie is er bij mijn weten enkel nog maar tussengekomen voor geluidsoverlast. Maar als het nodig is, zullen we er ook meer patrouilleren. Zulke wantoestanden kunnen we niet tolereren."





Toen politiepatrouilles vrijdag arriveerden aan het terrein aan de Stoomstraat stoven alle jongeren uit elkaar. Tot op heden werd er nog niemand geïdentificeerd. De politie kreeg wel camerabeelden van een buurtbewoner in handen. Daarop is duidelijk te zien dat twee individuen met elkaar op de vuist gaan. Op de beelden werden 25 personen geteld.





Hangjongeren

"Hoogstwaarschijnlijk weten we om wie het gaat. Voor hen komt daar nog een gerechtelijk staartje aan", maakt Tobback zich sterk. "Van een structureel probleem daar is geen sprake", bevestigt politiewoordvoerder Stephanie Gille. "We rijden daar regelmatig met onze fietspatrouilles voorbij. Je hebt er wel makkelijker hangjongeren omdat er minder passage is."





Ook gisteren hingen er opnieuw jongeren in en rond Hal 9, zonder erg. Dat zou straks verleden tijd moeten zijn. Zeker als de restauratie van de industriële hal achter de rug is. Het voormalige spoorwegatelier dateert uit de 19de eeuw en is net als de twee andere hallen sinds 1996 beschermd. De renovatie was gepland voor dit najaar maar omdat het gebouw beschermd is en door wijzigingen in brandveiligheid is het wachten op een gunstig advies van de brandweer. "Het dossier was klaar maar we hebben een aanvraag tot afwijking moeten indienen. Nu is het wachten op een gunstig advies van de brandweer maar dat kan nog vijf maanden duren", zegt schepen Dirk Vansina (CD&V). Dan pas kan de zoektocht naar een aannemer beginnen. De vernieuwde Hal 9 zal een jeugdcentrum huisvesten. De administratie van Jeugdcentrum Vleugel F zal er zijn intrek nemen. Er zal onder andere plaats zijn voor vergaderzalen, repetitielokalen en speelruimtes voor kinderen.