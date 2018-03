"Voorrang voor Leuvenaars" HAGEN GOYVAERTS (VLAAMS BELANG) 02 maart 2018

"Vlaams Belang wil een veilige en een leefbare stad waar de Leuvenaars zich in de eerste plaats thuis voelen. Want steeds meer Leuvenaars vragen zich af of ze zich nog wel thuis voelen in hun stad. Vlaams Belang staat voor een sociale veiligheid tegenover armoede en uitsluiting op de woonmarkt. Dat betekent een andere aanpak van de woonproblematiek." "Het Vlaams Belang kiest voor een krachtig en sociaal woonbeleid omdat de Leuvenaars recht hebben op een behoorlijke en betaalbare huisvesting. Ik pleit voor structurele maatregelen om wachttijden voor sociale woningen op een drastische manier te verkorten. Een wachttijd van 5 jaar voor een appartement en 10 jaar voor een gezinswoning is onaanvaardbaar. Er moet ook een duidelijke regeling komen waarbij Leuvenaars voorrang krijgen bij de toekenning van een sociale woning. Vlaams Belang wil ook concentratievorming stoppen door een beperking op te leggen van het aandeel vreemdelingen. Bovendien moet het stadsbestuur gebruik maken van haar voorkooprecht om gronden te verwerven voor het bouwen van starterswoningen. En vermits Leuven in het Vlaamse Gewest ligt, verkopen de stad en het OCMW enkel hun gronden aan wie Nederlands spreekt of aan wie met goed resultaat een inburgeringsprogramma voltooide. We moeten ook meer aandacht hebben voor het stijgende aantal alleenstaanden. Ook zij moeten in staat kunnen zijn om een betaalbare woning te verwerven. Dat wil zeggen dat de minimum woonoppervlakte van 90 naar 60 vierkante meter moet dalen en dat hoogbouw mogelijk moet worden in functie van de geschiktheid van de locatie."