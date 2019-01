‘Vol’ is niet altijd ‘vol’ in stationsparking: Probleem met parkeerwijzers raakt niet opgelost door banale ruzie tussen stadsbestuur en NMBS Oplossing kost 7.500 euro, maar niemand wil betalen Kim Aerts

20u54 0 Leuven N-VA vindt het niet kunnen dat de parkeerwijzers naar de parking van de NMBS achter het station regelmatig ‘vol’ aangeven, terwijl er wel degelijk nog plek genoeg is. Volgens N-VA is er 7.500 euro nodig om het probleem op te lossen. “Noch het stadsbestuur noch de NMBS willen dat geld ophoesten.”

De parkeerwijzers naar de parking van de NMBS achter het station geven al een tijdje ‘vol’ aan, terwijl de parking soms zo goed als leeg is. N-VA is daar niet over te spreken. “Een banale ruzie tussen de stad en de NMBS kost onze handelaars omzet, Leuvenaars benzine, bezoekers frustratie en het klimaat extra uitstoot”, zegt N-VA fractieleider Lorin Parys. “Er is 7.500 euro nodig om dit probleem op te lossen. Het stadsbestuur heeft honderdduizenden euro’s over voor kabinetsmedewerkers en een dure communicatiecampagne over de bereikbaarheid van Leuven. We zullen op de gemeenteraad voorstellen daarop 7.500 euro te besparen om onze handelaars te ondersteunen.”

Het parkeergeleidingssysteem duidde tot een tijdje geleden het aantal vrije plaatsen van de parking achter het station aan. De NMBS voerde afgelopen zomer echter een upgrade door van het ICT-systeem. En daar ligt volgens N-VA de oorzaak van het probleem. Volgens hen moet ook het parkeergeleidingssysteem aangepast worden om de systemen op elkaar af te stemmen. Dat zou een kostenplaatje van 7.500 euro met zich meebrengen. “En dat weigeren zowel het stadsbestuur als de NMBS op te hoesten. Het resultaat? Dat tijdens de cruciale koopjesperiode elke bezoeker aan Leuven ingepeperd krijgt dat de parking achter het station vol is. Terwijl de werkelijkheid anders is”, stelt Parys.

“Ook tijdens de kerstmarkt, toen parking Ladeuze en de Bond het verkeer niet konden slikken, gaven de wegwijzers aan dat de NMBS parking vol was, terwijl die op sommige dagen zo goed als leeg was. Het stadsbestuur hoopt met deze tactiek de NMBS onder druk te zetten om met 7.500 euro over de brug te komen, maar houdt daarvoor de handelaars, de Leuvenaars en het milieu gegijzeld”, treedt Zeger Debyser zijn partijgenoot bij.

“Het wordt helemaal kafka als de wegwijzers op de Diestesteenweg en aan de inrit van de parking van de Martelarenlaan ‘vol’ aangeven, terwijl het bord aan de andere ingang, dat door de NMBS zelf beheerd wordt, ‘vrij’ laat zien. Dat was zaterdag nog het geval”, weet Parys.

De NMBS erkent het probleem. “In de zomer hebben we een upgrade gedaan van het informaticasysteem van onze parkings. Alleen in Leuven blijkt dat niet te lopen zoals het hoort”, geeft NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman toe. “De informatie die wij geven is wel altijd correct geweest. We wachten nu op een concrete oplossing. De stad werkt samen met een extern bureau voor de werking van het parkeergeleidingssysteem. De oplossing zal vanuit die hoek moeten komen.”