'Verwoesting in 1914' herdacht 01 september 2018

02u26 0

Leuven heeft gisteren de 'Verwoesting in 1914' en de 'Bevrijding in 1944' op passende wijze herdacht. Aan de crypte van de oorlogsslachtoffers en oud-strijders, op de stadsbegraafplaats in Heverlee, werden bloemenkransen neergelegd om de oorlogsslachtoffers en oud-strijders te eren.





Daarna werden de Last Post en het Belgische volkslied gespeeld. Nadien volgde hetzelfde ritueel tijdens een bezoek aan het 'Engels Kerkhof'.





(ADPW)