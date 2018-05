"Verkeerssituatie plein kan beter" GROEN WIL DE BECKER REMYPLEIN LEVENDIGER EN GEZELLIGER MAKEN BART MERTENS

04 mei 2018

02u57 0 Leuven Het is tijd voor de vernieuwing van het 'de Becker Remyplein' in Kessel-Lo. Dat zegt kandidaat-burgemeester David Dessers van Groen die opmerkt dat het plein er momenteel rommelig bij ligt.

Hoewel er sinds enige tijd concurrentie is gekomen van de vernieuwde Centrale Werkplaatsen blijft het de Becker Remyplein voorlopig toch het epicentrum van Kessel-Lo. Het blijft maar de vraag of dat in de toekomst zo zal blijven maar voorlopig liggen er bijvoorbeeld geen plannen op tafel om de wekelijkse woensdagmarkt te verhuizen naar pakweg het nieuwe Blauwputplein enkele honderden meters verderop. Dat klinkt als muziek in de oren bij de lokale handelaars van het de Becker Remyplein maar volgens oppositiepartij Groen is het toch hoogtijd om in te grijpen.





Nieuw elan

Meer concreet wil Groen het de Becker Remyplein vernieuwen om het centrum van Kessel-Lo een nieuw elan te geven. "Dit plein heeft door haar centrale ligging alles in huis om een gezellig en bruisend plein te worden met een bloeiende handel en horeca. Jammer genoeg ligt het plein er vandaag rommelig bij. In het ruimtelijk structuurplan is ook al aangegeven dat er werk moet worden gemaakt van een nieuw perspectief voor dit stadsdeel. Wat Groen betreft hoeven we daar niet mee te wachten", zegt kandidaat-burgemeester David Dessers.





Nieuw verkeersplan

De partij wil drie speerpunten realiseren voor het de Becker Remyplein. Zo ziet Eva Platteau, nummer vier op de verkiezingslijst van Groen, wel iets in een nieuw verkeersplan voor het plein. "De huidige verkeerssituatie moet grondig bestudeerd worden want dit plein is een invalsweg naar Leuven voor wie langs de Gemeentestraat of de Eénmeilaan komt. Bijgevolg staat er geregeld een file op dit plein in de richting van de Diestsesteenweg. Het is niet onze bedoeling om de auto's te weren maar wel om de verkeersstroom vlotter te laten verlopen", klinkt het. Verder wil Groen het vernieuwde plein fietsvriendelijker maken en de functie als handelscentrum van Kessel-Lo beter uitwerken. "Dit plein heeft altijd veel winkels en horeca gehad maar ook hier staat de handel onder druk. Wij willen dan ook een aantrekkelijke aanleg van het plein met ruimte voor terrassen. En uiteraard moet de wekelijkse markt behouden blijven", zegt David Dessers die benadrukt dat de vernieuwing van het de Becker Remyplein in samenspraak met de buurt en de handelaars moet worden gerealiseerd. "Dit plein moet opnieuw het echte plein van de mensen van Kessel-Lo worden in de toekomst. We kunnen nu al beginnen met de voorbereidingen van de heraanleg. We hoeven dat zeker niet door te schuiven naar de volgende jaren", besluiten David Dessers en Eva Platteau.