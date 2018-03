"Verandering voor iedereen" MOHAMED RIDOUANI (SP.A) 01 maart 2018

"Ik moest noodgedwongen een plaatsvervanger sturen maar was natuurlijk liever zelf aanwezig geweest om aan de leerlingen te vertellen over wat ik -samen met heel veel anderen- de voorbije elf jaar als schepen in onze stad heb kunnen mogelijk maken. En wat voor een stad je dus met ons krijgt", zegt kandidaat-burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a).





"Wij zorgen voor verandering die werkt voor iedereen en niet enkel voor degenen die het al voor mekaar hebben. Dat zeggen we niet alleen, dat tonen we ook. We laten geen ballonnetjes op maar we werken al jaren keihard om van Leuven een veilige, mooie en fijne stad te maken. Het Buddyproject dat jaarlijks 1500 leerlingen met moeilijkheden in het onderwijs helpt, is een voorbeeld. De duizenden sociale woningen die we gebouwd en vernieuwd hebben, is een ander voorbeeld.





We zorgen dat iedereen een plaats vindt in onze schitterende scholen en in de opvang. We zorgden voor meerdere nieuwe parken, pleinen en fijne plekken in de stad zoals bijvoorbeeld aan de Vaartkom waar we naast de nieuwe speelfontein volop bezig zijn aan een openluchtzwembad en -schaatskom. Natuurlijk kan alles beter maar de Leuvenaars weten onze stad en de verandering van de voorbije jaren duidelijk te appreciëren.





Hoe sympathiek een schooldebat ook is, de inwoners van Leuven hebben veel gelegenheden om hun mening te geven. Elke paar jaren geven bijvoorbeeld duizenden inwoners onze stad een schitterende score, als één van de veiligste en groenste steden van Vlaanderen met amper werkloosheid, én een bloeiende handel en horeca."