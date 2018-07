"Veel vrouwen durven straat niet meer op" LEUVENSE CD&V WIL VEILIGHEIDSGEVOEL VERGROTEN MET ROZE SOS-PALEN ANDREAS DE PRYCKER

28 juli 2018

02u28 0 Leuven Els Van Hoof (CD&V) is vragende partij voor meer SOS-palen en slimme verlichting. "De angst voor aanrandingen en verkrachting maakt dat een aantal vrouwen en meisjes 's avonds niet op straat durft of mag komen", stelt Van Hoof. Daarom installeren ze roze SOS-palen.

De CD&V-vrouwen van Leuven willen er volop voor gaan om Leuven een Smart City te maken door het inzetten van Smart City-technologie. "Een belangrijk aspect van slimme steden is om mensen zich veilig te laten voelen", klinkt het bij CD&V-gemeenteraadslid Els Van Hoof. Zij wil het subjectieve onveiligheidsgevoel verminderen en vraagt daarom Leuven te voorzien van Smart City-Technologie, zoals meer SOS-palen en slimme verlichting. "Uit de Stadsmonitor blijkt dat 84% van de Leuvenaars zich zelden of nooit onveilig voelt in de buurt. Er zijn in Leuven dus 16% inwoners die zich onveilig voelen in de buurt", meent Van Hoof, die het vooral opneemt voor vrouwen. "De angst voor aanrandingen en verkrachting maakt dat een aantal vrouwen en meisjes 's avonds niet op straat durft of mag komen. Een SOS-paal verhoogt de sociale controle en dus ook het veiligheidsgevoel. Via een drukknop kunnen mensen direct in contact komen met de bewakings-of politiedienst en op een eenvoudige manier hulp inschakelen bij incidenten of bij verdachte personen of situaties.





In de parkzone van het Sportkot staan er al een paar jaar SOS-palen die vertrouwen inboezemen bij de mensen. We vragen dus enkel om een uitbreiding van het aantal SOS-palen die Leuven verbindt met de deelgemeenten".





De CD&V-vrouwen stellen als locaties onder meer de Kapeldreef, de Vaart naar Wijgmaal, het Jan Vranckxpad, de Eenmeilaan, het Krakauplein en het Tweewaterspad voor.





Het kan niet op elke hoek

De politie reageert voorzichtig op het voorstel. "Je kan niet op elke hoek van de straat een SOS-paal plaatsen zoals de 'police box' uit de vorige eeuw in Engeland. In een studentenstad geeft dit ook een hoop nodeloze oproepen door studentikoze streken. Dat zien we al bij de SOS-palen van de KU Leuven in de omgeving van het kasteel van Arenberg", vertelt politiewoordvoerder Nicolas Del Piero. "Maar we moeten natuurlijk blijven inzetten tegen gendergeweld. Zoals vroeger ook al het geval was met het BASTA (Beveiliging door Anti-Stalking-Alarm)-project. Dit Leuvens project is sinds 2001 gericht naar mensen die gestalkt werden en thuis een alarmknop kregen. Maar tegenwoordig hebben mensen steeds meer een smartphone op zak en via de 112 app kan je gemakkelijk de hulpdiensten bereiken. Heb je geen smartphone, kan je nog altijd 101 bellen", zegt Del Piero.