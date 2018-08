"Vanaf nu is dit restaurant voor het volk" VANAF 7 AUGUSTUS BETAALBARE GERECHTEN VAN KWINTEN DE PAEPE IN TAFELROND BART MERTENS

03 augustus 2018

02u38 0 Leuven Topchef Kwinten De Paepe heeft zopas het roer overgenomen in restaurant Tafelrond op de Grote Markt. Vanaf 7 augustus behoren de gastronomische menu's definitief tot het verleden. "Tafelrond zal vanaf nu toegankelijke en betaalbare gerechten serveren. Weg met de gastronomische drempel", aldus chef Kwinten De Paepe.

Toen restaurant Tafelrond op de Grote Markt in Leuven net voor de zomer van 2016 de deuren opende waren de ambities duidelijk: een sterrenrestaurant in hartje Leuven in een uniek gebouw op een al even unieke locatie. Dat plan kreeg zeven maanden na de officiële opening al meteen een stevige deuk want topchef Wouter Van der Vieren verliet de zaak. Chef-kok Sébastien Kister, die zijn sporen verdiende in onder meer Luzine en Couvert Couvert, nam over, maar uiteindelijk volgde er toch geen Michelin-ster om de nieuwe Leuvense culinaire hotspot te verlichten. Hoewel restaurant Tafelrond na twee jaar haar plaats op de culinaire kaart van Leuven had verdiend, geraakte een tijdje geleden bekend dat het roer radicaal omgegooid zou worden met topchef Kwinten De Paepe. Het nieuwe concept bleek eenvoudig: weg met de gastronomie, welkom aan de betaalbare klassiekers.





Gastronomische drempel

Zopas nam Kwinten De Paepe het roer in handen en op 7 augustus is het D-day voor restaurant Tafelrond '2.0'. "Gastronomie maakt plaats voor meer toegankelijke gerechten met ingrediënten van topkwaliteit. We gaan voor klassiekers met veel smaak die betaalbaar zijn voor iedereen. Er was toch een drempel bij veel mensen om Tafelrond binnen te stappen door het gastronomische imago. Die drempel maak ik volledig met de grond gelijk. De prijzen van de gerechten variëren van 15 tot 35 euro. Simpelweg eerlijke prijzen voor eerlijke gerechten. Een voorbeeld? Een huisgemaakt vol-au-vent maar dan echt huisgemaakt en niet van het spreekwoordelijke merk 'Huisgemaakt' van de groothandel. Terug naar de basis, zeg maar. Voor mij is dat nog steeds pure kwaliteit zonder al teveel gedoe."





Het 'vernieuwde' restaurant Tafelrond zal in augustus vijf dagen op zeven geopend zijn van 10 tot 21.30 uur. In september evolueert dat naar zeven dagen op zeven.





Op het terras met zicht op de Sint-Pieterskerk en het historische stadhuis kan je uiteraard iets eten maar ook gewoon iets komen drinken. "Om het nieuwe concept nog even te verduidelijken: we tappen de pintjes niet in kelkglazen maar in de typische 'boerkes'. Dat zegt eigenlijk alles. En voor wie zin heeft in een beetje zoetigheid serveren we ook rijstpap. Met gouden lepeltjes want die heb ik hier nog ergens gevonden", besluit Kwinten De Paepe met een kwinkslag.