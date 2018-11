“Tsunami aan boetes in Leuven” N-VA tegen plan om extern bedrijf in te schakelen voor 230.000 euro per jaar Bart Mertens

26 november 2018

18u10 0 Leuven Het stadsbestuur wil een externe firma aan te stellen om administratieve sancties te versturen naar overtreders. De reden? Met naar schatting 144.000 overtredingen per jaar zou het personeel te zwaar worden belast. De stad motiveert het plan zelf door te stellen dat het personeel zo efficiënt mogelijk moet worden ingezet. Oppositiepartij N-VA meent dan weer dat ANPR-camera’s duidelijker aangegeven moeten worden met minder overtredingen tot gevolg.

Het aantal ANPR-camera’s in Leuven wordt in 2019 gevoelig uitgebreid en dat heeft gevolgen voor het stadspersoneel dat de vastgestelde overtredingen moet afhandelen. Meer zelfs, de stad Leuven is bezorgd dat het personeel door de toename van het aantal administratieve sancties te zwaar belast zou worden in de toekomst. Daardoor zou het niet langer mogelijk zijn om het personeel zo efficiënt mogelijk in te zetten. Het stadsbestuur wil nu een externe firma aanstellen die de brieven zal versturen naar de overtreders.

“Het afdrukken, plooien en verzenden van de gemeentelijke administratieve sancties heeft een grote impact op de bezetting van de aanwezige printers en plooimachines enerzijds, maar ook op de werklast van de medewerkers die instaan voor het behandelen van deze administratieve sancties anderzijds. Het gaat immers om grote aantallen brieven die dagelijks en routinematig worden verzonden. Om de administratieve verwerking en verzending te verlichten en de personeelsleden zo efficiënt mogelijk in te zetten, wordt voorgesteld om de administratieve verwerking en het verzenden van de brieven inzake gemeentelijke administratieve sancties door een externe partner te laten behartigen”, staat er letterlijk te lezen in de motivatie van het stadsbestuur.

1.380.000 euro

Meer concreet schat de stad Leuven het aantal overtredingen op zo’n 3.000 per week. Jaarlijks komt dat neer op 144.000 administratieve sancties die de deur uit moeten en daar komen nog 60.000 herinneringen en 15.000 beslissingen na verweer bij. Oppositiepartij N-VA is niet te spreken over het plan van de stad om een externe firma in te schakelen. “Elke week 3.000 overtredingen en het gevolg zou zijn dat de administratie de tsunami aan sancties niet meer kan volgen. Laat de redelijkheid toch terugkeren”, zegt Lorin Parys van N-VA. “Als we de rekening maken over de volledige volgende bestuursperiode zou de opbrengst voor de stad ruim 1.380.000 bedragen. Het extern bedrijf zou 230.000 euro per jaar krijgen om de administratieve sancties naar de overtreders te versturen. Het is duidelijk dat de stad Leuven de ANPR-camera’s ziet als een bron van inkomsten.”

Zeger Debyser van N-VA meent dat de ANPR-camera’s veel duidelijker aangegeven moeten worden zodat er minder overtredingen worden begaan in Leuven. “Camera’s dienen om het gedrag van bestuurders bij te sturen en niet om de ‘stadskas’ te vullen. Als je de camera’s duidelijker signaliseert dan zullen er minder bestuurders in de fout gaan.”