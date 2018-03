"Trots van Leuven moet weer schitteren" EIND DEZE MAAND WORDT GEVEL HISTORISCH STADHUIS GEREINIGD BART MERTENS

20 maart 2018

02u45 0 Leuven De gevel van het historische stadhuis op de Grote Markt in Leuven wordt gereinigd. Dat bevestigt schepen van Monumentenzorg Dirk Vansina (CD&V). "We willen de trots van Leuven opnieuw laten schitteren. De laatste reiniging dateert al van 1983. De werkzaamheden beginnen eind deze maand en zullen wellicht klaar zijn tegen het einde van juli", klinkt het.

Het historische stadhuis op de Grote Markt in Leuven verdwijnt binnenkort even uit het straatbeeld. Niet letterlijk uiteraard maar de mooie gotische gevels verdwijnen tijdelijk achter een groot zeildoek. Schepen van Monumentenzorg Dirk Vansina (CD&V) bevestigt dat het stadsbestuur de gevels wil laten reinigen. "De laatste gevelreiniging dateert al van 1983. We zijn ondertussen 35 jaar verder en we willen de prachtige gevel opnieuw een reinigingsbeurt geven. Vooral de beelden, de beeldensokkels en de nissen vertonen sporen van vervuiling. De sculpturen worden immers afgeschermd in de nissen waardoor ze niet gespoeld worden bij regenbuien."





Het stadhuis zal na de behandeling overigens niet langer dezelfde witte kleur als het Tafelrond hebben. "Dat komt door het gebruik van een andere steensoort", zegt Vansina. "Het verschil zal duidelijk merkbaar zijn. We hebben al een proefreiniging uitgevoerd aan de zijgevel om de meest geschikte methode te bepalen. Daar valt het contrast tussen gereinigde en niet-gereinigde delen al duidelijk op."





Zachte methode

"Omdat de sculpturen met hun fijne detaillering erg kwetsbaar zijn, wordt geopteerd voor een zachte reinigingsmethode. Onder perslucht wordt het losliggende stof weggeblazen waarna de sculpturen met afvloeiend water gereinigd worden. Dit komt overeen met het natuurlijk spoelen zoals bij een regenbui. De gehele gevel wordt daarna gereinigd met stoom. De werkzaamheden beginnen eind maart. Tegen begin juli moet de voorgevel gereinigd zijn en tegen eind juli ook de twee zijgevels."





De trots van Leuven verdwijnt dus even achter een groot zeildoek maar op het doek komt wel een verwijzing naar de Leuvense geschiedenis. "Op het zeildoek dat de stellingen voor het stadhuis zal afdekken, komt de aankondiging van de tentoonstelling 'Overleven' naar aanleiding van het einde van WO1, nu honderd jaar geleden. De tentoonstelling loopt van 9 mei tot 11 november in het nieuwe CERA-gebouw en vertelt het verhaal van de heropbouw in de vernielde stad. Ook de verhalen over de Leuvenaars die hun leven weer opnamen, komen aan bod in de expo. We moeten voldoende aandacht hebben voor de geschiedenis van onze stad. Eigenlijk is dat niet anders voor het stadhuis."





Bekendste ter wereld

"Het historische stadhuis is dé trots van Leuven. Het is bovendien één van de bekendste gotische stadhuizen ter wereld. Daar moeten we fier op zijn en de gevelreiniging is dus zeker op zijn plaats. De bouw van het stadhuis begon in 1448, duurde dertig jaar en kende drie bouwmeesters. Vandaag is het exact 570 jaar geleden zijn dat onze voorouders de eerste steen legden van het stadhuis van Leuven. En wij gaan nu werk maken van propere stenen zodat het stadhuis haar plaats weer kan innemen op de Grote Markt. De restauratie van het Tafelrond is al een feit en die van de Sint-Pieterskerk zit in de laatste fase. Met de restauratie en de nieuwbouw van CERA werd ook een nieuw hoofdstuk geschreven. Na de reiniging zal de Grote Markt opnieuw in al haar glorie kunnen schitteren."