"Trots dat we van Duivels sterk merk konden maken" Welkom in Vlaams-Brabant BART MERTENS

05 mei 2018

02u48 0 Leuven Ligt uw drietand klaar naast de tricolore vlag en muts-met-horens? Dan heeft Pieter Goiris (46) uit Leuven ook u warm weten maken voor onze nationale voetbalploeg. Want waar die ploeg pakweg tien jaar geleden nog moeite had om een tribune gevuld te krijgen, schaarde hij het hele land achter 'onze jongens' met zijn Duiveluitdagingen. "We hebben van de Rode Duivels opnieuw een sterk merk gemaakt."

U kent ze ongetwijfeld nog, de Duiveluitdagingen. De spelers daagden de fans uit om bijvoorbeeld het stadion rood te kleuren, en leverden - indien geslaagd - een ludieke tegenprestatie. Kwestie van ploeg en land echt aan elkaar te binden - wat ook helemaal gelukt is. Met dank aan Boondoggle, en toenmalig CEO Pieter Goiris. Die heeft het geweer intussen van schouder veranderd, en stuurde zopas op het And&-festival in zijn thuisstad Leuven een eerste wagen-zonder-bestuurder de baan op.





Je bent een ondernemer in hart en nieren.

Zit je ooit wel eens gewoon stil?

"Ik ben inderdaad in de eerste plaats een ondernemer - dat zit nu eenmaal in mijn DNA. In het verleden was ik al betrokken bij muziekcentrum Het Depot, en meer recent heb ik met een aantal andere ondernemers De Hoorn gerealiseerd in Leuven. Momenteel staat er binnen dat project een aanzienlijke uitbreiding op het programma. Heel wat mensen zullen me ook kennen als de voormalige CEO van Boondoggle, waar ik nu nog in de raad van bestuur zit. Ik vind het gewoon leuk om dingen te realiseren en goed samenwerken met een straffe ploeg is hierin de sleutel."





Over een ploeg gesproken: jij hebt met Boondoggle in 2012 de Belgen weer als één man achter de Rode Duivels gekregen. Hoe kijk je terug op die periode?

"Het was fantastisch om onze nationale ploeg onder de aandacht te brengen. In die periode waren de Rode Duivels niet bepaald enorm populair bij het grote publiek. Maar dankzij de Duiveluitdagingen hebben we de ploeg weer tot bij de gewone man gebracht. Plots ging iedereen opnieuw als één man achter onze Duivels staan. Ik ben er best fier op dat Boondoggle van de ploeg weer een sterk merk gemaakt heeft. Jammer dat de voetbalbond er achteraf niet verder op ingezet heeft, al is de trots op onze nationale helden wel gebleven."





Zie jij de Rode Duivels al schitteren

op het komende WK in Rusland?

"Ik ga zeker kijken - ik blijf tenslotte supporter in hart en nieren. Ik hoop dat ze met de wereldbeker naar België kunnen terugkeren. Eigenlijk is het ook het ideale moment om het toernooi te winnen. We hebben een onwaarschijnlijk straffe generatie voetballers. Als ze erin slagen om als een echte ploeg te spelen, dan moeten ze geen enkele tegenstander vrezen. Dat is in het ondernemen niet anders."





Momenteel werk je zelf samen met heel wat mensen en bedrijven om het festival And&

in goede banen te leiden. Tevreden met

het resultaat?

"And& is niet enkel een festival, maar ook een internationale conferentie. We brengen de wereldtop inzake creativiteit, innovatie, gezondheid en muziek samen in Leuven, en laten meteen ook zien wat de stad betekent voor de wereld. And& is een kruisbestuiving, met de stad van de toekomst als uitgangspunt. Je zou het kunnen zien als een jonge versie van Pukkelpop, waar je enorm veel kan ontdekken en waar je geïnspireerd kan geraken door de stad van morgen. Bezoekers worden als het ware uit hun comfort zone getrokken en dat is cruciaal voor de hoogtechnologische toekomst."





Klinkt futuristisch. Gaan we dan allemaal

robots in huis halen en met een zelfrijdende auto naar de winkel?

"We hebben in het kader van And& voor de allereerste keer een zelfrijdende wagen op de openbare weg in Leuven laten rijden. Dat is in zekere zin een stunt, maar die realiteit is eigenlijk niet zo ver weg. Specialisten vertellen me dat zelfrijdende voertuigen binnen vijf à tien jaar zullen opduiken in het straatbeeld. Dat zal geleidelijk aan gebeuren, want ook de wetgeving zal die evolutie moeten volgen. Maar het zal snel gaan en het proces is onomkeerbaar."





Zie je nog andere hoogtechnologische

evoluties op korte termijn het dagelijkse

leven binnensluipen?

"Onze computers worden steeds slimmer, dus er staat wel één en ander te gebeuren. Robots zullen ons huis besturen en wie weet geven we die binnenkort ook wel de opdracht om zelf te bepalen wat er in de keukenkasten ontbreekt. Nieuwe technologie zal aan een gigantisch tempo deel gaan uitmaken van ons dagelijkse leven. Bovendien zullen nieuwe technologieën er ook voor zorgen dat we onze planeet properder kunnen maken. En dat is cruciaal voor de toekomst van de mensheid."





Tot slot: schuilt er ook geen gevaar

in die slimme computers?

"We moeten waakzaam zijn, maar ik ben ervan overtuigd dat het doemscenario - als zouden computers de wereld overnemen - geen werkelijkheid zal worden. Technologie moet het leven van de mens beter maken, en dat zal gepaard gaan met uitdagingen. Er zijn gevolgen voor de arbeidsmarkt, het onderwijs en de wetgeving. Jobs zullen verdwijnen, maar er zullen ook nieuwe jobs ontstaan. Ik kijk niet met angst naar de evoluties van vandaag, maar met verwondering en soms zelfs ongeloof."