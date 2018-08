"Toegankelijkheid voor minder mobielen!" WEDERHELFT MS-PATIËNT JAN HEREMANS (LEIVE VLOMS) INES VAN ROY (35) OP LIJST CD&V BART MERTENS

08 augustus 2018

02u34 0 Leuven Ines Van Roy (35) krijgt de 38ste plaats op de CD&V-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober. Als wederhelft van MS-patiënt en Leive Vloms-gezicht Jan Heremans wil ze van meer toegankelijkheid voor minder mobiele mensen haar absolute prioriteit maken in de Leuvense politiek.

CD&V Leuven versterkte zich al met enkele jonge getalenteerde vrouwen zoals bijvoorbeeld Karen Vanderstappen (plaats 7) en Liesbeth Vandermeeren (plaats 4) voor de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober. De partij gaat door op dat elan en voegt nu ook Ines Van Roy toe aan de lijst. De 35-jarige Leuvense krijgt weliswaar de 38ste plaats maar dat doet niets af aan haar kansen om verkozen te geraken. Als wederhelft van Jan Heremans, het gezicht van Leive Vloms, is ze vastberaden om van toegankelijkheid een prioriteit te maken in de Leuvense politiek. "Zoals iedereen weet, kreeg Jan enkele jaren geleden de diagnose MS", vertelt Ines Van Roy. "Ons gezin heeft door de ziekte noodgedwongen moeten ervaren dat er nog werk is aan de winkel inzake toegankelijkheid in Leuven. Daar zal ik dan ook mijn absolute prioriteit van maken want ik weet waarover ik spreek. Ik wil me ook inzetten voor de lokale handelaars."





CD&V vroeg ook aan Jan Heremans zelf om een plaats in te nemen op de verkiezingslijst maar Jan bedankte voor die eer. "Ik ben al een tijdje bezig met een blog over toegankelijkheid in Leuvense horecazaken", legt Jan uit.





"Bovendien ben ik het gezicht van festival Leive Vloms. Ik wou absoluut vermijden dat er een politieke kleur zou komen over een prachtig initiatief zoals Leive Vloms dat geld inzamelt voor het onderzoek naar MS. Ines zag de politieke uitdaging wel zitten en wil via die weg werk maken van een betere toegankelijkheid voor minder mobiele mensen. Ikzelf zal dat doen via mijn blog."





Meerwaarde voor ambitie

Kandidaat-burgemeester Carl Devlies bevestigt dat een betere toegankelijkheid meer aandacht zal krijgen van CD&V. "We moeten daar zeker nog meer werk van maken in de volgende legislatuur", klinkt het. "De komst van Ines Van Roy op onze lijst is een meerwaarde in onze ambitie om Leuven toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. Iedereen moet onze prachtige stad op een comfortabele manier kunnen bezoeken en vanuit haar persoonlijke ervaringen kan Ines goede voorstellen doen. Ik ben heel blij dat onze lijst een mooie mix is geworden van ervaren politica's en jonge gedreven vrouwen met straffe ideeën voor een beter Leuven. Ook bij de mannelijke kandidaten beschikken we over een mix tussen ervaring en jong talent. Ik ben ervan overtuigd dat we met dit team heel veel kunnen realiseren voor het Leuven van de toekomst."