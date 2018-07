"Toch doorgaan met Parkveld is slecht idee" 20 juli 2018

Schepen van Ruimtelijke Ordening Carl Devlies (CD&V) heeft de plannen voor een bedrijventerrein op Parkveld nog niet opgegeven. "Een zeer slecht idee", volgens David Dessers van Groen. "Indien het Leuvense stadsbestuur een egelstelling zou innemen en koste wat het kost zou verdergaan met de plannen voor een bedrijventerrein op Parkveld, zijn we allicht vertrokken voor een nieuwe en lange periode van juridische steekspelletjes, onzekerheid en stilstand. Daar is niemand bij gebaat. De taakstelling vanuit Vlaanderen wat betreft bijkomende bedrijventerreinen voor het regionaalstedelijk gebied Leuven bedroeg 61 tot 73 hectare. Dit afbakeningsplan voorziet - zonder de ontwikkeling van Parkveld - 78 hectare aan nieuwe bedrijventerreinen. De regionale bedrijvigheid werd dus niet onderbedeeld in dit plan", vertelt Dessers, die vooral naar de toekomst wil kijken. "In plaats van vast te blijven hangen aan plannen van eergisteren, wil Groen werk maken van de oplossingen van morgen. Bekijk welke mogelijkheden dit afbakeningsplan te bieden heeft op het vlak van bedrijventerreinen. En vooral: maak werk van de verdichting van de bestaande bedrijventerreinen." (ADPW)