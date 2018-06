"Tijd om bestelbusjes aan te pakken" 02 juni 2018

Mich De Winter, fractieleider van sp.a Leuven is niet opgezet met de groei van het aantal pakketbezorgers in Leuven. "Niets is makkelijker dan online shoppen. Helaas heeft dit een negatief effect op de leefbaarheid in vele wijken. Door de populariteit van webwinkelen slibben woonwijken dicht met koeriers en bestelbusjes. Leuven moet zich gaan bemoeien met dit soort transport op haar grondgebied", meent De Winter. "Een centraal afhaalpunt maar ook afhaalpunten per wijk zijn mogelijke denkpistes", klinkt het. "In Vlaanderen zetten enkele vervoerders reeds stappen naar bezorging die beter in de wijk past. Ook zo in Leuven: het Belgische Bubble Post begon enkele jaren geleden al met vrachtfietsen, City Depot deed ongeveer hetzelfde. Allemaal goede initiatieven, helaas braken ze tot nu nog niet door. Nochtans blijkt uit onderzoek dat een derde tot de helft van alle bestellingen zich leent voor duurzame leveringen met onder andere cargobikes", zegt De Winter nog. (ADPW)