't Is beslist: géén tijdelijke Parkwegbrug FIETSERS EN VOETGANGERS MOETEN SPOORWEG ELDERS OVER BART MERTENS

24 april 2018

02u58 0 Leuven Er komt dan toch geen tijdelijke Parkwegbrug over de spoorweg in Heverlee. Dat zegt schepen van Openbare Werken Dirk Robbeets (sp.a), die het project ook zonder omwegen als "te duur" bestempelt. Slecht nieuws voor de vele fietsers die sinds februari leefden op hoop.

In de lente van 2016 werd de Parkwegbrug in Heverlee afgesloten voor het verkeer wegens instortingsgevaar. Al snel werd duidelijk dat de brug uit 1942 na 74 jaar trouwe dienst niet meer gered kon worden. Voor de vele fietsers en voetgangers die de Parkwegbrug gebruikten om de spoorweg veilig over te steken, was de afbraak een dikke streep door de rekening. Volgens Infrabel zou een nieuwe brug immers pas tegen 2020 klaar zijn.





Het duurde dan ook niet lang vooraleer zowel de oppositiepartijen als actiecomité BrugTrug zich met de kwestie gingen bemoeien. Zo stelden kandidaat-burgemeester David Dessers en gemeenteraadslid Toen Toelen van Groen dat het onaanvaardbaar was dat er geen tijdelijke brug gebouwd werd. En ook N-VA liet van zich horen. "De Chinezen plaatsen een 1.300 ton zware brug in 36 uur. Infrabel doet bijna vijf jaar over een brugje", liet kandidaat-burgemeester Lorin Parys optekenen.





Wel, niet, wel, ...niet

Het Leuvense stadsbestuur, met burgemeester Louis Tobback (sp.a) op kop, was niet tegen het idee van een tijdelijke brug en wou zelfs mee investeren. Maar volgens Infrabel was de zaak te complex. Exit tijdelijke Parkwegbrug, tot er in februari van dit jaar plots dan toch goed nieuws kwam van Infrabel en Onroerend Erfgoed. De tijdelijke Parkwegbrug kreeg groen licht, tot grote tevredenheid van Groen en actiecomité BrugTrug.





De vreugde was echter van korte duur, want gisteren raakte bekend dat er dan toch geen tijdelijke Parkwegbrug komt. "Het project is simpelweg te duur voor de korte periode waarin de tijdelijke brug dienst zou doen", zegt schepen van Openbare Werken Dirk Robbeets (sp.a). "Het zou 270.205 euro kosten voor een periode van anderhalf jaar. Omgerekend is dat 3.603 euro per week. Het heeft echt geen zin om zoveel geld weg te gooien terwijl de bouwvergunning voor de nieuwe brug klaar is. Binnenkort begint Infrabel al aan dat nieuwe project." Naast de hoge kostprijs speelt het ook mee dat de Tivolistraat afgesloten zou moeten worden voor het autoverkeer tijdens de bouw van de tijdelijke brug.





Volgens burgemeester Tobback stond het in de sterren geschreven dat de tijdelijke Parkwegbrug er nooit zou komen. "Infrabel weet heel goed waar ze mee bezig zijn in dit dossier", klinkt het. "Het was van in het begin duidelijk dat het technisch een heel complexe operatie zou worden. Trouwens, in de kostprijs ontbreekt nog een belangrijk deel: wie gaat die tijdelijk brug na afloop verwijderen? Je kan die moeilijk met vijf man op de schouders wegdragen..."