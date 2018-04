't Es Fieëst viert metamorfose van stad 21 april 2018

02u46 0 Leuven Op zaterdag 2 juni vieren de stad Leuven, Cera en de Muntstraat feest. Reden voor dit feestje is de facelift die het centrum van de stad heeft ondergaan en die stilaan helemaal in de plooi valt.

"Met de komst van Cera en de nieuwbouw op de hoek van de Boekhandelstraat en de Muntstraat ronden we een belangrijke periode af van vernieuwing in de historische stadkern", aldus burgemeester Louis Tobback.





"Je kan heel de dag een gratis bezoek brengen aan M en aan de tentoonstelling 'Herleven' in het Cera-gebouw. Er is heel wat animatie en 's avonds zijn er optredens van Leuvense kaskrakers zoals Berry Quincy en Paul Michiels. En het verhaal is nog niet gedaan: we doen ook uit de doeken wat de toekomst is op korte en middellange termijn", zegt schepen van Feestelijkheden Dirk Vansina (CD&V). (ADPW)