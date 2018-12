‘t Archief zamelt 6.800 euro in voor Warmste Week ADPW

24 december 2018

De voorbije week hebben drie barmannen van café ‘t Archief het voorbeeld van de presentatoren van de Warmste Week gevolgd door zeven dag lang onafgebroken aanwezig te zijn in het café. Zij zetten er op de eerste verdieping hun tentjes op en namen alle shifts op zich.

Matthias Burssens (20) uit Leuven, Matthias Gellens (20) uit Kampenhout en Anthony Koti (24) hebben een quasi slapeloze week achter de rug.

Hun bedoeling was om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor hun goede doel, Arktos. Dat is een Vlaams expertisecentrum voor kinderen en jongeren vanaf zes tot 25 jaar voor wie de aansluiting op school, werk en samenleving minder evident blijkt. Daarnaast ondersteunt Arktos ook ouders, scholen, partners en overheden bij het omkaderen van deze kinderen en jongeren. De hele actie leverde 6.800 euro op. Dat bedrag werd overhandigd op de locatie van de Warmste Week in Wachtebeke.