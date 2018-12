‘t Archief wordt het Warmste Café van Leuven Stefan Van de Weyer

14 december 2018

15u42 0 Leuven Vanaf maandag 17 december tot en met dinsdag 24 december verandert ‘t Archief in de Zeelstraat in ‘t Warmste café van Leuven ten voordele van Arktos Leuven. Dit ter gelegenheid van de Warmste week van Music for Life van Studio Brussel. Tijdens De Warmste Week gaan drie van de barmannen van ‘t Archief zeven dagen lang onafgebroken aanwezig zijn in het café naar het voorbeeld van het glazen huis van Music for Life. Ze zetten er op de eerste verdieping hun tentjes op en nemen alle shifts op zich.

Matthias Burssens (20) uit Leuven, Matthias Gellens (20) uit Kampenhout en Anthony Koti (24) zijn de drie lefgozers die er quasi een slapeloze week in het verschiet zullen hebben.

“Enkele jaren geleden werd er al een soortgelijke actie in ons café georganiseerd. Toen werd er ook al per Stellapintje vijftig cent aan het goede doel gegeven. Nu is het uitgebreider en zijn er dagelijks vele evenementen. Op het programma staan ondermeer een cocktailworkshop, een fifa-toernooi, een speeddate, een quiz, een dagdisco, een beerpongtoernooi, een karaoke, een Kerstontbijt, koekjes en andere verkopen, OKeR daagt uit,... Tijdens onze actie komen radiozender MNM met Brahim dinsdagnamiddag om 16 uur op bezoek. Op de laatste avond organiseren we ook nog een horecafeestje”, vertelt Burssens nu nog gemotiveerd. “Met zijn drietjes nemen we alle shiften op ons. Met de steun van onze vrienden komen we er wel door en dat grotendeels op water, frisdrank en af en toe een Red Bull. Ik vrees dat we in onze tentjes boven zeer weinig zullen slapen gezien de luide feestmuziek. Ik denk dat we vooral ons vertrouwde bedje zullen missen. Gezien het de eerste keer is dat we dit organiseren, is het moeilijk om te zeggen naar welk bedrag voor het goede doel we streven. Met een bedrag van vierduizend euro zijn we zeker tevreden”, besluit Burssens.

“Mijn drie barmannen hebben mijn zegen, ik laat ze vrij in alles. Ze komen een week niet uit ’t Archief. Dat betekent dat ze zich onder andere elke ochtend aan de pompbak van de toiletten zullen wassen. Dat zal de moeite waard worden om te bekijken. Ik ben benieuwd naar hoe ze het er vanaf brengen”, aldus eigenaar van ’t Archief, Igor Van Driessche.

Hun bedoeling is om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor hun goede doel, Arktos. Het is een Vlaams expertisecentrum voor kinderen en jongeren vanaf zes tot 25 jaar voor wie de aansluiting op school, werk en samenleving minder evident blijkt. Daarnaast ondersteunt Arktos ook ouders, scholen, partners en overheden bij het omkaderen van deze kinderen en jongeren.

De actie wordt gesteund door OKeR, de overkoepelende kringraad van verenigingen van het UCLL waartoe StEIL, Docentica, SocA, De Kelten en Diana behoren. Ook zij organiseren een aantal evenementen in het Warmste Café. De belangrijkste sponsors in dit verhaal zijn ‘t Archief, Stella Artois, Strongbow en Redbull.

De actie kan gevolgd en gesteund via www.facebook.com/twarmstecafe/