’t Anemoontje in Wilsele neemt na 46 jaar afscheid van Lydie Winnepenninckx Bart Mertens

08 april 2019

18u20 0 Leuven Feest in kinderdagverblijf ’t Anemoontje in Wilsele maar tegelijk toch ook een moeilijk afscheid. ‘Juf' Lydie Winnepenninckx stopt er na 46 jaar definitief mee en dat was voor de collega’s reden genoeg om Lydie in de bloemetjes te zetten.

Welverdiende bloemen voor Lydie Winnepenninckx, want na een lange carrière bij kinderdagverblijf ’t Anemoontje gaat ze met pensioen. Lydie was 46 jaar lang een vaste waarde in ’t Anemoontje en kreeg een mooi afscheid van haar collega’s. “Op 29 maart had Lydie haar laatste werkdag. Ze heeft nooit ergens anders gewerkt. We zullen haar missen in ’t Anemoontje”, zegt collega Evelyne Serneels. Na het mooie afscheid in het kinderdagverblijf gaf Lydie zelf afgelopen weekend ook nog een feest in zaal De Meander in Rotselaar.