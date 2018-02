'Superkip' ramt wafelkraam Pinocchio 10 februari 2018

02u46 0 Leuven Een trekker met oplegger van kippenkraam 'Superkip' uit Putte heeft zich vrijdagmiddag in een wafelkraam in de Diestsestraat geboord. Hoewel het marktdag was, vielen er geen gewonden.

"De wafelverkoper kon nog net op tijd wegspringen in een hoek van het kraam", vertelt de uitbater van wafelkraam Pinocchio. "Gelukkig waren er door het slechte weer geen klanten."





De chauffeur van de vrachtwagen zou zijn handrem vergeten zijn toen hij zijn oplegger wilde koppelen aan de trekker. De schade is aanzienlijk. Werknemers begonnen meteen met al het wafelbeslag over te hevelen in een bestelwagen opdat er niets verspild zou worden. Hoe lang het wafel- en ijskraam gesloten zal zijn, is nog niet duidelijk.





(KAR)