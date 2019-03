“Studentenclubs lachen met dood van Sanda” Andreas De Prycker & Kim Aerts

13 maart 2019

18u40 0 Leuven Op sociale media is commotie ontstaan nadat studentenclub KVHC Ons Hageland-Bessemclub hun ‘Doopcharterdagdisco’ van woensdag 27 maart aankondigde met een banner met daarop Thomas Van Oppens, schepen van studentenzaken (Groen), en Kenny Van Minsel, voorzitter van Leuvense studentenraad LOKO met een zwart bandje voor hun ogen.

De club viert op die dag het eigen doopcharter van de studentenclubs. Op het menu: cocktails aan twee euro. Ongepast volgens sommigen, nadat de studentenclubs het doopcharter van de stad Leuven weigerden de ondertekenen na de dood van student Sanda Dia op de doop van studentenclub Reuzengom. Ondertussen heeft burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) laten weten dat de stad de dagdisco’s zal inperken.

“Het nieuwe charter was de reden waarom we deze dagdisco gepland hadden. En omdat de voorzitter van LOKO en de schepen van studentenzaken de laatste tijd vaak in het nieuws komen, hebben we hen op de banner van dit feestje geplaatst. Wij hebben nooit de bedoeling gehad om iemand te kwetsen. Deze middag hebben we besloten dat dit misschien toch niet de meest gelukkige keuze was en dus hebben we de banner dan ook aangepast”, zegt Thomas Carvalho, preses van KVHC Ons Hageland-Bessemclub.

Kenny Van Minsel, voorzitter van LOKO, betreurt de manier waarop de studentenclub schepen Van Oppens en hemzelf afbeeldde. “In plaats van zich te focussen op een constructief partnerschap, richten ze zich op personen. Ze vinden zichzelf constructief, maar ik merk daar maar weinig van. Ze steken de draak met het doopcharter. Vorige week hebben clubs van het SK nog posters opgehangen, waar ik persoonlijk werd aangevallen op mijn geaardheid. Ik wil mezelf niet in een slachtofferrol plaatsen, maar als dit blijft duren, zou ik wel naar de politie kunnen stappen. Het kan toch niet de bedoeling zijn om je zo te gedragen als je op een universiteit zit. Wij houden sowieso maar met één charter rekening en dat werd op 28 februari niet getekend door de clubs van het SK. Als de clubs ambitieuzere zaken in hun charter willen steken, kan er wel gepraat worden”, aldus Van Minsel.

Schepen voor studentenzaken Thomas Van Oppens (Groen) is scherp voor de studentenclubs die het doopcharter weigeren te ondertekenen. “Als die clubs zó lachen met de dood van een student, moeten ze zich wel eens beginnen afvragen in welke kringen zij zich bevinden. Op die manier ga je niet met een mensenleven om. Al jaren wordt er geprobeerd om een charter op te stellen en de clubs beloofden in december, na de vreselijke dood van Sanda Dia, om mee te doen. Uiteindelijk doen ze dit niet en stellen ze hun eigen charter op. Ze hebben de boot gemist, vrees ik. Ik weet ook niet wat er in hun charter staat. Bij deze specifieke dagdisco wordt het charter zelfs uitgelachen. Dus echt constructief kan je de studentenclubs niet noemen. Wij gaan alleszins niet onderhandelen over het doopcharter. De KUL en de UCLL zullen ervoor zorgen dat het doopcharter gevolgd moet worden. Volg je dat niet, kunnen er tuchtsancties komen”, zo klinkt het. Aan de afbeelding voor de fuif tilt Van Oppens niet zwaar. “If you can’t stand the heat, stay out of the kitchen. Ik krijg ook scherpe mails, maar dat blijft uiteindelijk nog allemaal binnen de perken. Bepaalde studentenclubs hebben wel al aan mijn kantoor aan de deur gestaan omdat ze mij wilden spreken. Ze kunnen mij altijd spreken, maar niet op die manier.”

Volgens Dennis Laveaux van het Seniorenkonvent (SK) is het water helemaal niet zo diep als Van Minsel en Van Oppens beweren. “Het probleem is dat wij midden februari pas een bericht hebben gekregen dat tegen 28 februari alle clubs het charter moesten ondertekenen. Maar heel wat zaken in dat charter móeten herschreven worden. Zo moeten wij het tijdstip van alle opdrachten doorgeven. Wij zijn vrije verenigingen en improviseren heel vaak. Voor grote groepen snap ik dat dit problemen oplevert, maar wij zijn soms maar met drie of vier en dan lijkt ons dat minder van belang te zijn. Een toevallige passant mag bijvoorbeeld niet aangeklampt worden. Maar voor een opdracht spreken wij soms mensen aan. Dat doet de Chiro toch ook? Maar wat ons betreft is er zeker nog toenadering mogelijk. Wij willen graag meewerken. Volgende week vergaderen wij met oud-studenten. LOKO heeft te snel willen handelen en zij vonden onze afspraken die wij eerder met de KUL hebben gemaakt niet goed. Daarom is het gevoel ontstaan dat wij alles op de lange baan willen schuiven. Wij willen gewoon de tijd krijgen om een goed charter te ondertekenen. Iedereen is geschrokken van de dood van die jongen. Ik vind het dan ook ongepast dat ze van zijn overlijden gebruik maken om een charter op te leggen. Het is niet zo dat als wij het charter ondertekenen dat alles zomaar opgelost is”, meent Laveaux.

Ondertussen liet de stad weten dat ze de dagdisco’s willen inperken. “Steeds vaker organiseren studentenkringen en -clubs zogenaamde dagdisco’s, druk bijgewoonde fuiven met goedkope alcohol die al in de vroege namiddag van start gaan. Ook het aantal incidenten die ermee gepaard gaan, zit in stijgende lijn. De combinatie van overmatig drankgebruik en een concentratie van grote aantallen studenten op straat, zorgt te vaak voor veiligheidsproblemen en zware overlast”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a).

“Leuven is een studentenstad, uiteraard mag er gefeest worden. Maar niet in die mate dat het voor te veel overlast en veiligheidsproblemen zorgt, op alle uren van de dag. Naast de 50.000 studenten leven hier immers ook 100.000 Leuvenaars en ontvangen we bezoekers en toeristen. Zij hebben recht op rust. Als burgemeester moet ik waken over hun welzijn en veiligheid. Daarnaast maak ik mij ernstig zorgen over deze evolutie van toenemend overmatig drankgebruik bij jonge mensen, in combinatie met een afnemend respect voor de medemens en de politie. Ik wil kunnen garanderen dat studenten een fijne periode in Leuven beleven, waarbij er zeker gefeest mag worden. Ik wil er in samenwerking met de studenten, universiteit en hogescholen voor zorgen dat het leefbaar blijft voor iedereen en dat basisregels van fatsoen, burgerzin en verantwoord omgaan met drank gerespecteerd worden”, vindt Ridouani.

De stad krijgt steeds meer aanvragen voor dagdisco’s. “Tegelijk zien we ook het aantal overlastklachten van inwoners toenemen, net zoals het aantal tussenkomsten dat de politie moet doen, ondanks eerdere afspraken en maatregelen om de overlast in te dijken”, zegt Ridouani. “De dumpingprijzen voor alcoholische dranken (waaronder ook sterke drank) spelen daar een grote rol in, maar ook het gegeven dat er vaak veel te veel mensen op af komen, waardoor er op straat luidruchtig gefeest wordt en spanningen ontstaan.” Dergelijke evenementen werken onverantwoord alcoholgebruik in de hand en staan haaks op alle inspanningen die de stad, de KU Leuven en de politie doen op vlak van de preventie van overmatig alcoholgebruik en overlast.

De zogenaamde dagdisco’s starten in de vroege namiddag. “Dat betekent dat de uitgaansuren, maar ook de bijhorende overlast, verschuiven van de late avond en nacht naar de namiddag en avond. Het gebeurt dat schoolgaande kinderen zich een weg moeten banen door een massa dronken studenten of moeten laveren tussen braaksel”, aldus Ridouani. “En de politie moet geregeld tussenkomen voor geluidsoverlast, schermutselingen, wildplassen, glazen stuk gooien of ander gedrag dat we niet kunnen tolereren. Het algemeen belang primeert over het individueel belang. Deze grootschalige dagdisco’s overstijgen de draagkracht van wat nog kan toegelaten worden op het openbaar domein.”

De burgemeester besloot in overleg met de politie, de preventiedienst en na consultatie met de universiteit en de Leuvense horeca om dergelijke grootschalige dagdisco’s waarvan op voorhand ingeschat wordt dat ze leiden tot overlast op het openbaar domein overdag niet langer toe te laten.

Het politiereglement stelt dat dagdisco’s en fuiven in horecazaken 14 dagen op voorhand gemeld moeten worden. Activiteiten waarbij de organisator een impact op het openbaar domein verwacht, moeten een maand op voorhand aangevraagd worden en toelating krijgen. De burgemeester beoordeelt die aanvraag en neemt criteria zoals het aantal deelnemers, de maximumcapaciteit, locatie, aanbod van alcohol, vergunning van de horecazaak en klachten mee in de beoordeling.