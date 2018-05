'Straatvinken' meet verkeersdrukte 17 mei 2018

02u26 0 Leuven Het project 'Straatvinken' was al actief in Antwerpen en gaat nu ook in Leuven van start. Vandaag zullen duizenden burgers een uur lang alle verkeersbewegingen in hun straat tellen.

Hoe gezond is het verkeer in uw straat? Die vraag staat centraal in project 'Straatvinken' dat na Antwerpen nu ook opduikt in Leuven.





CurieuzeNeuzen

De bedoeling is om vandaag alle verkeer in de Leuvense straten te tellen. 'Straatvinken' is een initiatief van de Ringland Academie en kan beschouwd worden als het jongste broertje van project 'CurieuzeNeuzen' dat de focus eerder op de luchtkwaliteit legt. Burgerplatform Straten Vol Leuven pleit voor een vermindering van minimaal 20 % autoverkeer.





"In het kader van Leuven 2030 werden enkele scenario's verkend voor de transitie naar een klimaatneutrale stad", klinkt het ambitieus.





Een fundamenteel onderdeel van deze transitie is een verschuiving richting duurzame mobiliteitsalternatieven. "Voor een afname van 20% autoverplaatsingen is een verdubbeling van het aantal fietsverplaatsingen en een verdubbeling van het aantal openbaar vervoer-verplaatsingen nodig. Het fietsbeleidsplan stelt als hoofddoelstelling dan ook om een modal shift richting 33% fiets te realiseren tegen 2030. Op termijn moeten ongeveer 70% van de dagelijkse verplaatsingen in de stad op een duurzame manier gebeuren: te voet, met de fiets of het openbaar vervoer", aldus de Ringland Academie.





(BMK)