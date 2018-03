"Stop op verkoop stadsgronden" MOHAMED RIDOUANI (SP.A) 02 maart 2018

02u34 0

"Leuven krijgt er elk jaar 1.000 inwoners bij. Die groei zorgt voor stijgende woningprijzen. We richten ons beleid op twee groepen: mensen met een laag inkomen en mensen met een gemiddeld inkomen. Voor de laagste inkomensgroep blijven we sociale huisvesting bijbouwen en de bestaande woningen renoveren. Mensen die op de wachtlijst voor een sociale woning staan, ondersteunen we in tussentijd met een huurpremie om op de privémarkt iets te huren. Voor alleenstaanden, gepensioneerden en gezinnen met een gemiddeld inkomen die net niet in aanmerking komen voor een sociale woning, zetten we in op goedkoper huren in de eerste plaats. Daarvoor richten we een stedelijk verhuurkantoor op. Eigenaars verhuren hun pand goedkoper en in ruil daarvoor neemt het stedelijk verhuurkantoor de administratie en onderhoud voor haar rekening. We willen ook een stop op de verkoop van stadsgronden. De stad moet zelfs gronden bij verwerven. Op die gronden kunnen we woningen bouwen en goedkoper verhuren aan Leuvenaars, volgens het principe van starterswoningen. Dat betekent dat je een deel van het huurgeld spaart, zodat je dat spaarpotje kan gebruiken bij de aankoop van een woning. Projectontwikkelaars verplichten we tot slot om meer betaalbare woningen te bouwen, ook op maat van alleenstaanden. We willen ook de onroerende voorheffing verlagen voor bepaalde groepen zoals alleenstaanden, senioren of jonge gezinnen die hun eerste woning kopen."