'Stem NVA, alle bruine buite' op moskee geklad LIJSTTREKKER LORIN PARYS NIET TE SPREKEN OVER VANDALENSTREKEN ANDREAS DE PRYCKER

01 september 2018

02u28 0 Leuven De Al Fath moskee in de Leuvense Penitentienenstraat is in de nacht van donderdag op vrijdag door vandalen beklad. Ze spoten met graffiti de boodschap 'Stem N-VA , alle bruine buite', samen met een hakenkruis, op de gevel van de moskee. Kandidaat-burgemeester Lorin Parys (N-VA) veroordeelt de vandalenstreken.

Samir Bouzanih, jongerenbestuurslid van de moskee, bracht de bal aan het rollen. "Wij werden vandaag wakker met het nieuws dat onze moskee beklad is met spreekkoren die niemand graag hoort. Elke persoon heeft rechtop vrije meningsuiting maar op deze manier komt niemand verder. Wij zijn al zo lang geaccepteerd in België en dan doet dit pijn. Wij hebben geprobeerd om alle gemeenschappen bij elkaar te brengen. Zo hebben we onlangs een ontbijt met alle buren georganiseerd", vertelt Bouzanih. Drie jaar geleden werd er al eens een brief met wit poeder gevonden in de moskee. Een jaar geleden werd er ook al een hakenkruis aangebracht, zonder tekst. "Maar toch is het volgens mij toeval dat het telkens deze moskee is. Althans, dat hoop ik", vertelt Bouzanih.





'Fuck niggers'

De moskee heeft zo'n 500 leden. Daarvan komen er zo'n 300 naar het vrijdagsgebed, voornamelijk jongeren. Om hen niet tegen de borst te stoten, werd de boodschap even afgeschermd door een doek. De tekening ernaast, mogelijks de handtekening van de dader, werd niet afgeschermd. De moskee was trouwens niet het enige gebouw dat de twijfelachtige eer kreeg om 'bespoten' te worden. Even verderop, in het Bruulpark, staat 'De Congo is van ons', op een muur geschreven, verwijzend naar de hele hetze die ontstond op Pukkelpop. Ook de boodschappen 'Stem NVA', 'Alle Bruine Buiten' en 'Fuck niggers' prijken, telkens vergezeld van hakenkruisen, op de muren van het Bruulpark. In de Fonteinstraat werd dan weer een smiley aangebracht op een historisch beschermde gevel, en even verderop werd er andermaal een hakenkruis op de muur gespoten.





De politie heeft aangegeven de zaak te zullen onderzoeken. Zij stelde pv's op wegens vandalisme en het aanzetten tot haat en discriminatie. Ook politiek Leuven veroordeelt de feiten.





Zelf gedaan? Onzin!

"Wij staan voor een inclusief integratieverhaal, met rechten en plichten, waarin iedereen Vlaming en Leuvenaar kan zijn. Als ik hoor dat mensen mij verdenken van dit zelf gedaan te hebben, kan ik dat niet vatten. Ik ben de trotse papa van een prachtige dochter met een mooie bruine huidskleur. Bijgevolg vind ik dit soort boodschappen walgelijk", meent kandidaat-burgemeester Lorin Parys (N-VA).





"Het is trouwens duidelijk dat de daders niet vooraan stonden toen het verstand werd uitgedeeld. Niet alleen is hun boodschap dom, ze slagen er zelfs niet in om de naam van de partij die ze misbruiken correct te spellen", zegt Parys, die hoopt dat de speurders dit tot op het bot uitspitten. "Mogelijks komen we op die manier te weten wie onze caravan in brand gestoken heeft, of wie Hitlersnorretjes op onze affiches in Haasrode heeft getekend", klinkt het nog bij Parys.





"Dit mogen we niet aanvaarden. Iedereen, ongeacht afkomst of overtuiging, maakt deel uit van onze stad", zegt schepen van diversiteit Denise Vandevoort (sp.a). David Dessers, lijsttrekker van Groen, kwam onmiddellijk nadat de feiten bekend raakten ter plaatse om te kijken wat er precies aan de hand was. "Dit is echt ontoelaatbaar. Voor zo'n haat is er geen plaats in Leuven. Ik vind wel dat bepaalde staatsecretarissen wel eens wat meer moeten nadenken voor ze een tweet sturen", zegt Dessers, doelend op Theo Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie (N-VA).